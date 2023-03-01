Цены подстроились под предложение

Почти 2,5 млн руб. за квадратный метр: сочинская недвижимость стала дороже московской. Больше всего за прошлый год увеличилась стоимость элитного жилья — почти на 30%, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. И это при том, что высокого спроса на такие объекты не наблюдается. Почему сочинские новостройки так выросли в цене? И какие инвестпроекты предлагают застройщики? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Элитных квартир в Сочи стало меньше, поэтому и цены пошли вверх. О дефиците пока речи не идет, утверждают опрошенные “Ъ FM” местные брокеры. А вот столичные уточняют: число предложений ограничено. По данным консалтинговой компании NF Group, на конец 2022-го на первичном рынке элитной недвижимости курортного города экспонировалось чуть больше 100 апартаментов в четырех новостройках, это почти на 20% меньше, чем годом ранее.

Сочинская недвижимость дорожает с лета 2021 года, когда ввели временный запрет на строительство многоэтажных домов. Его могут снять уже этой осенью, после утверждения генплана города. Пока же застройщики сфокусировались на новых форматах и проектах в близлежащих поселках, рассказала “Ъ FM” партнер NF Group Ольга Широкова:

«Квадратный метр объекта в Сочи в среднем приближается к 0,5 млн руб., за его пределами — 250-350 тыс. руб. Это проекты, например, в Туапсинском районе, даже не на море, а в горах. В Сочи большого роста цен на недвижимость мы не увидим в ближайшие год-два. В новых локациях он составит 10-15%».

Жилые проекты могут появиться в Лазаревском, Лоо, Якорной Щели. Если вложиться в новостройку на стадии котлована, то можно даже заработать. А вот цены на сочинскую недвижимость уже достигли пика, уверены местные брокеры. Если в 2020-м квадратный метр в жилье бизнес-класса в городе стоил 180 тыс. руб., то сейчас — 450 тыс. руб. И ждать таких же акций, как в Москве, от сочинских застройщиков не стоит. Скидок нет и не будет.

Однако на рынке недвижимости появились интересные проекты — реконструированные здания советского времени, говорит генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько:

«За последние три года стало достаточно много реконструируемых действующих отелей и санаториев. Допустим, красмашевский объект, где работы скоро завершатся.

Это будет апартаментный комплекс с отелем под управлением международного оператора. Очень долго обсуждался вопрос реконструкции известного санатория имени Орджоникидзе. Многие инвесторы им интересовались, но строительство пока не началось. Кроме того, прорабатывается возможность реставрации гостиницы "Приморская", расположенной в историческом центре города».

Москвичи и петербуржцы ищут квартиры в Сочи на ЦИАНе и «Авито». Местные риэлторы предупреждают: эти площадки не работают в Краснодарском крае. И нередко там висят фейковые объявления о продаже квартир, утверждает коммерческий директор GoldenBrown Sochi Полина Васильева:

«Вот есть объявление за 11 млн руб., но вы же не станете удаленно переводить в качестве брони 200-500 тыс. руб. А когда вы прилетаете, вам говорят, мол, извините, этот лот ушел, давайте посмотрим за 15 млн руб. Люди верят этим фейкам и продают свою недвижимость в регионах. В Москве более реальные цены, но рынок там просел на 35-40%. В Сочи такого нет. Клиенты, которые сюда прилетают, говорят, что продают жилье в столице и хотят купить в Сочи».

Зайти на рынок недвижимости Сочи можно, если есть минимум 15 млн руб. За эти деньги сейчас можно купить, к примеру, 30-метровые апартаменты в строящемся гостиничном комплексе с японским садом. До центра Сочи — 10 минут, до моря — 5. Местные риэлторы уверяют: когда объект сдадут, жилье там будет стоить уже 30 млн руб.

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