Цены следуют за спросом

Относительно стабильный новостной фон последних двух месяцев привел к небольшому оживлению спроса на рынках новостроек крупнейших городов. Но к заметному росту стоимости жилья это пока не привело. Цены на рынке стагнируют, а три четверти столичных застройщиков предлагают потребителям скидки. Поведение потребителей в ближайшее время продолжит определяться общими экономическими и геополитическими факторами, предупреждают участники рынка. Роста цен на недвижимость в ближайшей перспективе они не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) на начало февраля составила 140 тыс. руб., увеличившись за месяц на 1,1%. Такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика». Эксперты «Этажей» отмечают рост стоимости новостроек в России в целом на 0,3% за месяц, до 101,7 тыс. руб. за кв. м. Значение февраля прошлого года показатель превышает на 9%. Средняя стоимость лота в стране, по данным «Авито Недвижимости», сейчас составляет 5,6 млн руб. За месяц этот показатель сократился на 1,4%, хотя за год вырос на 6%.

Заметнее всего, по данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость предложения в сегменте новостроек за месяц выросла в Омске — на 9,8%, до 106,3 тыс. руб. за кв. м. Но, учитывая, что это значение ниже показателя за февраль прошлого года на 4,6%, речь скорее идет о существенном изменении структуры предложения. В Самаре аналитики также отмечают месячный прирост на 8,4%, до 118,5 тыс. руб. за кв. м. Хотя более показательными в «ЦИАН.Аналитике» традиционно считают динамику на крупнейших рынках, с большим объемом первичного предложения. Так, в Санкт-Петербурге за месяц новостройки подешевели на 2,1%, до 230,6 тыс. руб. за кв. м. В «Авито Недвижимости» отмечают также снижение средней стоимости лота в Подмосковье на 3,5% за месяц, до 7,1 млн руб.

В старых границах Москвы средняя стоимость новостроек массового сегмента, по оценкам «Бест-Новостроя», сейчас составляет 289,3 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель не поменялся, а за год вырос лишь на 2%. Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова констатирует, что ситуацию на рынке определяют снижение покупательной способности и разнообразные дисконты, которые предлагают три четверти застройщиков. Гибкую позицию девелоперы занимают, в частности, на фоне прироста предложения. Общий объем текущей экспозиции на рынке старой Москвы в «Бест-Новострое» оценивают в 51,6 тыс. лотов. За месяц показатель увеличился на 2,2%, за год — на 58,5%.

О продолжающемся росте числа дисконтов свидетельствуют и данные «ЦИАН.Аналитики». Если годом ранее в столичном регионе они предлагались на 6% лотов, то сейчас — на 28%.

«Наибольшие скидки предоставляются при сделке без ипотеки»,— замечает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Одновременно директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев считает, что активность покупателей сейчас в целом соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Господин Попов, в свою очередь, указывает, что в январе активность пользователей сервиса в части просмотра новых объявлений оказалась на треть выше декабрьской. Руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев склонен связывать это оживление с относительно стабильным новостным фоном в последние пару месяцев.

Восстановление спроса подтверждает и динамика предложения. Так, Алексей Попов указывает, что на крупнейших региональных рынках сейчас доступно на 12% меньше лотов, чем месяцем ранее. Дмитрий Алексеев оценивает сокращение в 8,3%. Хотя если сравнивать показатель с аналогичным периодом прошлого года, то речь уже идет о росте на 51,7%. Несмотря на это, господин Зайцев считает, что во многих крупных городах можно говорить о дефиците доступного предложения на финальной стадии готовности.

Хотя февраль и март, по словам господина Попова, традиционно достаточно активный сезон для сегмента новостроек, существенного изменения цен на них он не ждет. Девелоперы, по мнению эксперта, продолжат практику активного дисконтирования: «такой подход позволяет удерживать номинальные цены, продавая при этом размер скидки». Ирина Доброхотова констатирует, что на рынок новостроек продолжают сильно влиять экономические и геополитические факторы: они формируют настроение покупателей и спрос. А в отдельных локациях, в свою очередь, могут колебаться, подстраиваясь под конъюнктуру, замечает господин Зайцев.

Александра Мерцалова