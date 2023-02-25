Ипотечные квартиры расширяют предложение

Россияне начали продавать больше квартир с ипотекой: по итогам прошлого года количество таких лотов выросло на 10%. Об этом “Ъ FM” сообщили в компании Century 21. Сейчас такие объекты занимают около 35% от общего объема продаж. По словам аналитиков, это объясняется не только ростом жилищного кредитования. Некоторые приобретали жилье в 2020-2021 годах с целью инвестиций, однако стратегия оказалась неудачной. Подробности расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Однушка в Москве на вторичном рынке дорожала в среднем на 16% и в 2020-м, и в 2021 году. Для сравнения — до пандемии повышение стоимости было в пределах 4%. Это данные компании «ЦИАН Аналитика», которые приводит издание РБК. Ситуация на рынке недвижимости вселяла в инвесторов надежду, однако в прошлом году многое изменилось: спрос упал, предложения стало больше, и цены пошли вниз.

К тому же далеко не все грамотно оценили привлекательность объектов вложения, отметил коммерческий директор компании Century 21 Игорь Бабкин: «Люди просто думали, что они могут взять квартиру в строящемся доме в ипотеку с циклом стройки два года, после чего ее с выгодой продать. Но многие не учитывали факторы инвестиционной привлекательности, например, сколько очередей у застройщика. Второе — это цикл рынка. Это было очевидным фактором, что при таком серьезном росте десятками процентов в год произойдет охлаждение».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, продажа квартиры с ипотекой в столичных ЖК в удобных локациях не предполагает большого дисконта, он находится в пределах 5%. В неудачных проектах в области доходит и до 20%, однако привлечь покупателей все равно не получается.

Пока прошло не так много времени с момента приобретения, так что многие инвесторы, скорее всего, заняли выжидательную позицию, пояснил гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько: «Даже если очевидно, что рост цен прекратился, все равно для того, чтобы успеть заработать, многие игроки должны еще выждать какое-то время. Поэтому мне кажется, что инвесторы выйдут на рынок в течение следующих нескольких лет, когда цены опять пойдут вверх. Какая-то часть людей, конечно, успела заработать на росте стоимости, но нужно понимать, что со второго полугодия 2022 года во многом время выхода на рынок уже было неудачным».

Вместе с тем далеко не все собеседники “Ъ FM” уверены, что от квартир с ипотекой избавляются неопытные инвесторы. В последние годы спрос на жилищные кредиты вырос благодаря льготным условиям. По данным ЦБ, в 2020 году объем выдачи увеличился в полтора раза, а в 2021-м, отмечали аналитики «Дом.РФ», прибавил еще 25%.

Так что теперь такие объекты чаще всплывают на вторичном рынке, резюмирует член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев: «Я знаю, что банки к этому готовы, перевести кредит на покупателя это технический вопрос. Действительно есть игроки, которые выходят и продают именно квартиры с ипотекой. Сколько среди них неудачливых инвесторов, сказать сложно, потому что у всех разная ситуация. Кто-то планово выходит с прибылью. И я бы сказал, что все-таки удачливых людей больше».

Прогнозы на наступивший и следующий год для продавцов неутешительные, цены, вероятно, вернутся в начало 2020-го. Как считают аналитики центра «Индикаторы рынка недвижимости», квадратный метр может подешеветь на треть. В числе причин — низкий спрос и борьба Центробанка с околонулевыми ставками по ипотеке, которые предлагают застройщики. Если, конечно, обойдется без неприятных сюрпризов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова