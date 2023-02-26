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Коммерсантъ FM
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Аренда не подкрепляется спросом

Цены на нее продолжают снижаться

Ограниченный спрос и увеличившийся объем предложения продолжают давить на стоимость долгосрочной аренды на крупнейших региональных рынках России: цены медленно снижаются. Это вынуждает собственников активнее идти навстречу потенциальным арендаторам, предоставляя дисконты. Наиболее лояльны владельцы жилья, купившие недвижимость в ипотеку и теперь стремящиеся снизить собственную долговую нагрузку. Весной спрос на аренду может начать расти, но рынок сильно зависит от внешних факторов, прогнозировать влияние которых сложно, констатируют аналитики.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 21,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,5 тыс. руб. Относительно января эти показатели сократились на 0,4% и 1,2% соответственно. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». Основной тренд на рынке не изменился: средние ставки продолжают медленно снижаться, поясняют в компании.

Согласно оценкам «Этажей», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах страны сейчас 21 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 25,5 тыс. руб.

Относительно января аналитики также зафиксировали незначительное снижение этих показателей, менее чем на 1%.

Самым выраженным снижение средней стоимости аренды за месяц, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», оказалось в Воронеже. Однокомнатные квартиры в городе подешевели на 5,5%, до 15,4 тыс. руб. в месяц. В Красноярске снижение за аналогичный период составило 4,6%, до 18,8 тыс. руб. в месяц. Средневзвешенную стоимость аренды в Санкт-Петербурге аналитики «Авито Недвижимости» оценивают в 26 тыс. руб. в месяц. К январю показатель сократился на 3,7%, февралю прошлого года — на 13,3%.

В «Этажах» заметили сокращение на 1,7% средней стоимости аренды «однушек» в Омске, до 15,74 тыс. руб. в месяц. Но динамика в регионах разноплановая. В Нижнем Новгороде средняя стоимость аренды «однушек» за месяц, по подсчетам «Циан.Аналитики», выросла на 6,4%, до 21,5 тыс. руб. в месяц. В Тюмени, согласно данным «Этажей», квартиры подорожали на 1,4%, до 18,35 тыс. руб. в месяц. В Ростове-на-Дону месячный прирост около 1%, до 19,8 тыс. руб. в месяц.

В Москве, согласно оценкам «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в феврале составила 43,5 тыс. руб. в месяц. За месяц показатель вырос на 0,5%, но за год — сократился на 13%. Замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова указывает, что самой низкой средняя ставка остается в ЮВАО — 33 тыс. руб. в месяц, самой высокой — в ЦАО, 55 тыс. руб. Спрос на жилье в массовом сегменте эксперт называет неактивным: на рынке сохраняется сезонное затишье, способствующее росту конкуренции за потенциальных арендаторов.

Собственники, по наблюдениям госпожи Поляковой, преимущественно готовы торговаться, снижая стоимость найма на 5−10%.

Размер скидок не меняется, но арендодатели готовы идти и на другие уступки: разбивать сумму страхового депозита, размещать квартирантов с детьми и домашними животными, докупать необходимые предметы и проч., говорит эксперт. Она добавляет, что при высоком спросе лояльность уменьшается в два раза. В сегменте высокобюджетной аренды руководитель направления «аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов видит постепенное восстановление спроса. Хотя к росту цен это пока не ведет: за год аренда дорогих квартир в Москве подешевела на 15% и более, этот разрыв пока сохраняется.

Хотя некоторые признаки оживления уже отмечаются и в массовом сегменте. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев констатирует, что в феврале интерес пользователей к объявлениям вырос на 7,1% к показателям января. Объем предложения за год, по оценкам сервиса, увеличился на 31,6%. Но сейчас динамика незначительная. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов говорит, что за месяц общее количество объявлений о долгосрочной аренде на крупнейших региональных рынках даже сократилось на 1%, до 58 тыс. лотов.

Помимо колебаний спроса и предложения определяющим для рынка фактором остается реальная покупательная способность арендаторов, констатирует директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.

«За предшествующие несколько лет ставки выросли настолько, что стали неподъемными, в результате ценовые ожидания оказались на 10−15% ниже заявленных ставок»,— поясняет она. Эксперт добавляет, что арендодатели, находящиеся в ипотеке, сейчас играют большую роль в демпинге: они готовы на заметный дисконт для снижения собственной долговой нагрузки.

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Оксана Полякова при отсутствии новых потрясений ждет сезонного роста активности арендаторов в марте-апреле. Но предпосылок к росту цен на квартиры пока не видит. Аналогичный прогноз делает госпожа Павлинова. Эксперт констатирует, что помимо баланса спроса и предложения ситуация на рынке зависит от доступности приобретения собственного жилья. «Если ипотечные ставки на вторичном рынке будут расти — это может подогревать интерес к съемному жилью»,— рассуждает она.

Константин Каменев рассчитывает, что в этом году на рынок долгосрочной аренды в целом окажут позитивный эффект постепенное возвращение уехавших из страны в прошлом году россиян, общая стабилизация рынка. Но влияющие на рынок долгосрочной аренды внешние факторы, по мнению господина Попова, сейчас тяжело однозначно кодифицировать. «С одной стороны, растут экономические издержки, с другой — реализуются значительные меры социальной поддержки широких слоев населения»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова

Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоиомость двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%)
Февраль 2022 Январь 2023 Февраль 2023 За месяц За год Февраль 2022 Январь 2023 Февраль 2023 За месяц За год
Москва 50 43,3 43,5 0,50% -13% 89,7 70,1 70 -0,10% -22%
Санкт-Петербург 31,5 28,2 27,1 -3,90% -14% 50 44,6 43,9 -1,60% -12%
Ростов-на-Дону 18,8 21,6 22 1,90% 17% 31,1 35,8 32,9 -8,10% 6%
Екатеринбург 21,3 21,6 21,7 0,50% 2% 29,4 28,2 31,6 12,10% 7%
Нижний Новгород 18,8 20,2 21,5 6,40% 14% 28,6 30,3 29,5 -2,60% 3%
Казань 21 21,8 21,4 -1,80% 2% 29,6 31,6 31,3 -0,90% 6%
Новосибирск 20,7 21,4 21,3 -0,50% 3% 28,4 29,1 29,7 2,10% 5%
Краснодар 20,6 21,2 20,8 -1,90% 1% 34,6 32,5 31,8 -2,20% -8%
Красноярск 19 19,7 18,8 -4,60% -1% 25,5 27,1 25,9 -4,40% 2%
Самара 16,5 18,1 17,8 -1,70% 8% 24 23,7 23 -3,00% -4%
Пермь 16,3 16,4 16,8 2,40% 3% 22 23,2 24,4 5,20% 11%
Волгоград 13,7 15,9 16,3 2,50% 19% 19,7 24,5 21,9 -10,60% 11%
Уфа 16,2 16,4 16,3 -0,60% 1% 21,5 21,7 21,8 0,50% 1%
Омск 14,4 15,9 15,8 -0,60% 10% 19,1 21,5 21,7 0,90% 14%
Челябинск 13,4 14,8 15,6 5,40% 16% 17,7 20,4 22,4 9,80% 27%
Воронеж 16,6 16,3 15,4 -5,50% -7% 23,2 23,6 20,8 -11,90% -10%
Московская область 31,2 29,8 29,5 -1,00% -5% 42,3 40,5 39,8 -1,70% -6%
Ленинградская область 21,4 20,9 20,1 -3,80% -6% 29,2 27,9 26,7 -4,30% -9%

Источник: данные «Циан.Аналитики».

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