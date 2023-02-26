Аренда не подкрепляется спросом

Ограниченный спрос и увеличившийся объем предложения продолжают давить на стоимость долгосрочной аренды на крупнейших региональных рынках России: цены медленно снижаются. Это вынуждает собственников активнее идти навстречу потенциальным арендаторам, предоставляя дисконты. Наиболее лояльны владельцы жилья, купившие недвижимость в ипотеку и теперь стремящиеся снизить собственную долговую нагрузку. Весной спрос на аренду может начать расти, но рынок сильно зависит от внешних факторов, прогнозировать влияние которых сложно, констатируют аналитики.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в феврале составила 21,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,5 тыс. руб. Относительно января эти показатели сократились на 0,4% и 1,2% соответственно. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». Основной тренд на рынке не изменился: средние ставки продолжают медленно снижаться, поясняют в компании.
Согласно оценкам «Этажей», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах страны сейчас 21 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 25,5 тыс. руб.
Относительно января аналитики также зафиксировали незначительное снижение этих показателей, менее чем на 1%.
Самым выраженным снижение средней стоимости аренды за месяц, согласно подсчетам «Циан.Аналитики», оказалось в Воронеже. Однокомнатные квартиры в городе подешевели на 5,5%, до 15,4 тыс. руб. в месяц. В Красноярске снижение за аналогичный период составило 4,6%, до 18,8 тыс. руб. в месяц. Средневзвешенную стоимость аренды в Санкт-Петербурге аналитики «Авито Недвижимости» оценивают в 26 тыс. руб. в месяц. К январю показатель сократился на 3,7%, февралю прошлого года — на 13,3%.
В «Этажах» заметили сокращение на 1,7% средней стоимости аренды «однушек» в Омске, до 15,74 тыс. руб. в месяц. Но динамика в регионах разноплановая. В Нижнем Новгороде средняя стоимость аренды «однушек» за месяц, по подсчетам «Циан.Аналитики», выросла на 6,4%, до 21,5 тыс. руб. в месяц. В Тюмени, согласно данным «Этажей», квартиры подорожали на 1,4%, до 18,35 тыс. руб. в месяц. В Ростове-на-Дону месячный прирост около 1%, до 19,8 тыс. руб. в месяц.
В Москве, согласно оценкам «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в феврале составила 43,5 тыс. руб. в месяц. За месяц показатель вырос на 0,5%, но за год — сократился на 13%. Замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова указывает, что самой низкой средняя ставка остается в ЮВАО — 33 тыс. руб. в месяц, самой высокой — в ЦАО, 55 тыс. руб. Спрос на жилье в массовом сегменте эксперт называет неактивным: на рынке сохраняется сезонное затишье, способствующее росту конкуренции за потенциальных арендаторов.
Собственники, по наблюдениям госпожи Поляковой, преимущественно готовы торговаться, снижая стоимость найма на 5−10%.
Размер скидок не меняется, но арендодатели готовы идти и на другие уступки: разбивать сумму страхового депозита, размещать квартирантов с детьми и домашними животными, докупать необходимые предметы и проч., говорит эксперт. Она добавляет, что при высоком спросе лояльность уменьшается в два раза. В сегменте высокобюджетной аренды руководитель направления «аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов видит постепенное восстановление спроса. Хотя к росту цен это пока не ведет: за год аренда дорогих квартир в Москве подешевела на 15% и более, этот разрыв пока сохраняется.
Хотя некоторые признаки оживления уже отмечаются и в массовом сегменте. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев констатирует, что в феврале интерес пользователей к объявлениям вырос на 7,1% к показателям января. Объем предложения за год, по оценкам сервиса, увеличился на 31,6%. Но сейчас динамика незначительная. Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов говорит, что за месяц общее количество объявлений о долгосрочной аренде на крупнейших региональных рынках даже сократилось на 1%, до 58 тыс. лотов.
Помимо колебаний спроса и предложения определяющим для рынка фактором остается реальная покупательная способность арендаторов, констатирует директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.
«За предшествующие несколько лет ставки выросли настолько, что стали неподъемными, в результате ценовые ожидания оказались на 10−15% ниже заявленных ставок»,— поясняет она. Эксперт добавляет, что арендодатели, находящиеся в ипотеке, сейчас играют большую роль в демпинге: они готовы на заметный дисконт для снижения собственной долговой нагрузки.
Оксана Полякова при отсутствии новых потрясений ждет сезонного роста активности арендаторов в марте-апреле. Но предпосылок к росту цен на квартиры пока не видит. Аналогичный прогноз делает госпожа Павлинова. Эксперт констатирует, что помимо баланса спроса и предложения ситуация на рынке зависит от доступности приобретения собственного жилья. «Если ипотечные ставки на вторичном рынке будут расти — это может подогревать интерес к съемному жилью»,— рассуждает она.
Константин Каменев рассчитывает, что в этом году на рынок долгосрочной аренды в целом окажут позитивный эффект постепенное возвращение уехавших из страны в прошлом году россиян, общая стабилизация рынка. Но влияющие на рынок долгосрочной аренды внешние факторы, по мнению господина Попова, сейчас тяжело однозначно кодифицировать. «С одной стороны, растут экономические издержки, с другой — реализуются значительные меры социальной поддержки широких слоев населения»,— рассуждает он.
Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России
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Источник: данные «Циан.Аналитики».