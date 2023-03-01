Кандидатам поверят на слово

Во вторник президиум генсовета «Единой России» провел заседание, посвященное праймериз, которые пройдут в том числе и на новых территориях. Для участников предварительного голосования в этих регионах партийцы предусмотрели ряд исключений из общих правил. Например, «кандидатам в кандидаты» нужно будет представить заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, а также указать информацию об отсутствии судимости без предоставления справки из МВД. Проверить в сложившихся условиях данные о судимости, как объяснили сами единороссы, они просто не смогут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак (стоит) пообещал, что в праймериз «Единой России» смогут поучаствовать даже «товарищи, которые сейчас на передовой»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Андрей Турчак (стоит) пообещал, что в праймериз «Единой России» смогут поучаствовать даже «товарищи, которые сейчас на передовой»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

28 февраля президиум генсовета «Единой России» (ЕР) принял решение о запуске с 1 марта процедуры предварительного голосования перед сентябрьскими выборами. Именно через праймериз единороссы традиционно отбирают своих кандидатов на выборы разных уровней. В голосовании должны иметь возможность принять участие «наши товарищи, которые сейчас на передовой, это и регулярные военнослужащие, и мобилизованные, добровольцы, даже волонтеры», подчеркнул на заседании секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, партийцы продумают, каким образом комфортно и наиболее удобно обеспечить их участие в процедуре.

Для новых регионов единороссы предусмотрели особый порядок проведения предварительного голосования, о котором рассказал глава исполкома ЕР и замсекретаря ее генсовета Александр Сидякин. Так, если по всей стране праймериз пройдут исключительно в электронном виде, то в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет использована смешанная форма, включающая обычные участки, а где-то и широкое применение выездного голосования. «Ситуации разные. Где-то освобожденные территории, где-то все очень сложно, и там мы будем действовать по особенной процедуре»,— объяснил господин Сидякин. По его словам, на «только что освобожденных территориях», таких как Соледар и Артемовск, голосование будет организовано только с помощью переносных урн.

Кроме того, для участия в праймериз в качестве выборщиков жителям новых регионов необязательно будет иметь на руках российский паспорт — достаточно заявления на его получение. Послабления предусмотрены и для кандидатов. Обычно участники праймериз должны иметь только одно — российское — гражданство, отказаться к моменту голосования от иностранных финансовых инструментов и предоставить справку об отсутствии судимости. Но представители новых регионов, как подчеркнул Александр Сидякин, «по объективным причинам» смогут ограничиться заявлениями о том, что «кандидат принял все возможные меры» к тому, чтобы избавиться от иностранных счетов в банках, и о его «нежелании состоять в гражданстве Украины».

Что касается судимости, то тут кандидаты сами должны будут проинформировать о ее отсутствии, и в этом вопросе им пока готовы поверить на слово. «Доказать мы ее (информацию о судимости.— “Ъ”) объективно не можем»,— пояснил господин Сидякин. А вот от размещения на интернет-ресурсе праймериз видео со своим участием представители новых субъектов РФ освобождены не будут. «Так же, как и по всей стране, кандидаты, которые заявляются, должны представить не менее двух единиц видеоконтента, чтобы мы понимали, кто они такие»,— заявил Александр Сидякин.

Андрей Винокуров