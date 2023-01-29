Путь, вера и ценности

В прошлый четверг «Единая Россия» (ЕР) провела для представителей своих региональных отделений специальное селекторное совещание, посвященное предстоящим региональным выборам и предварительному голосованию, через которое на них отберут потенциальных кандидатов. Партийцев предупредили, что выборы этого года стоит рассматривать как тест перед предстоящей федеральной президентской кампанией, а также рекомендовали к использованию некоторые идеологические линии: сплоченность, герои и патриоты, развитие и чувство стабильности, забота и помощь, сопричастность. В ЕР полагают, что герои — это не только те, кто непосредственно принимает участие в СВО, а в работе партия может опираться не только на своих членов и сторонников. Впрочем, регионам предоставлена довольно большая степень свободы интерпретации: они могут корректировать имеющиеся установки или предлагать свои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказали источники “Ъ”, 27 января федеральное руководство «Единой России» провело для своих региональных отделений специальное селекторное совещание перед стартом избирательной кампании этого года. До ее официального старта единороссам еще нужно провести предварительное голосование, а значит, как поясняют собеседники “Ъ”, по сути, кампания для партии уже началась. На совещании до партийцев довели ее примерный тайминг. До 1 февраля они должны провести специальные обучающие семинары для членов своих избирательных штабов, сформировать предвыборные бюджеты, подготовить планы по социологическим исследованиям, а также определить потенциальных лидеров общественного мнения и линии контрпропаганды.

По большей части селектор был посвящен именно праймериз: до единороссов, в частности, донесли, что они будут преимущественно проходить в электронной форме и по первой модели (выборщиками могут быть все желающие).

Однако на совещании обсуждались и некоторые идеологические контуры будущей кампании. “Ъ” уже сообщал, что в рамках подготовки к президентской кампании 2024 года внутриполитический блок Кремля намерен внимательно следить за выборами этого года, в том числе и с целью тестирования идеологических установок. По словам источников “Ъ”, до участников прошедшего совещания также донесли, что выборы осенью этого года надо рассматривать как финальный тест перед президентскими и это в том числе касается идеологических линий.

Впрочем, собеседники “Ъ” оговариваются, что пока все обсуждаемые установки носят рекомендательный характер. На выборах важно, чтобы повестка кампании была приближена к проблемам и запросам регионов, а значит, региональным отделениям надо оставить определенную степень свободы в этом вопросе, подчеркивают оба собеседника “Ъ”.

По словам источников, идеологические рекомендации содержались в выступлениях двух заместителей секретаря генсовета ЕР — Сергея Перминова, отвечающего в партии за выборы, и Дарьи Лантратовой, курирующей информационную работу.

Так, господин Перминов озвучил рекомендуемый единый слоган кампании: «Наш путь. Наша вера. Наши ценности».

Кроме того, он добавил, что через все партийные проекты, реализуемые в 2023 и 2024 годах, должна идти линия «наше, наши, наша»: важно, чтобы единороссы не забывали про линию «сопричастности и интеграции». Этот смысл должен транслироваться и на праймериз, и через кадровый проект «Политстарт». Партия — инструмент реального действия, она внедряет новые прямые форматы, «оперативна, союзна и синергична» всем, «кто посвящает силы и душу России», объяснял, по словам собеседников “Ъ”, господин Перминов. По его словам, ЕР должна позиционироваться как «точка сборки пропрезидентского, народного большинства, партия общей судьбы, ответственно подходящей к будущему».

Единоросс также указал основные риски, с которыми единороссы могут столкнуться в ходе кампании: повышенная тревожность и напряженность в отдельных стратах населения. Усугублять ситуацию могут «административные недоработки» — они способны трансформировать общественные настроения и придать им негативную динамику. Самого господина Перминова тревожит снижение у россиян горизонтов планирования и рост опасений по поводу возможного неожиданного ухудшения условий жизни. Он также не забыл упомянуть и о том, что в силу географии региональных выборов 2023 год неизбежно освежит «память сложного (для партии власти.— “Ъ”) избирательного цикла 2018 года», а тем временем «внешние источники» будут продолжать наращивать давление на Россию: они могут попытаться провоцировать сепаратизм и разрушать «межнациональное и межконфессиональное» согласие. Единоросс упомянул и персональные риски кандидатов, призвав подумать над переосмыслением целей и задач развития регионов, которые не могут не измениться в новых условиях.

Дарья Лантратова, по словам источников, подробно разъяснила идеологические линии: сплоченность, герои и патриоты, развитие и чувство стабильности, забота и помощь, сопричастность.

«Патриотизм, сплоченность, единство перестали быть абстрактными категориями, они превратились в нашу движущую силу»,— передают слова госпожи Лантратовой собеседники “Ъ”. По ее словам, эту линию в позиционировании кандидатов можно укрепить через различные патриотические акции, встречи с ветеранами и новыми героями, мероприятия в поддержку мобилизованных и т. д. Говоря о героях и патриотах, Дарья Лантратова отметила, что не стоит понимать под ними только тех, кто принимает участие в СВО: героями для ЕР должны являться и те, кто ежедневно выполняет свою работу на местах, честно работает на благо людей. По словам госпожи Лантратовой, героями могут быть и медики, и учителя, и работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Она призвала партийцев к расширению партийной базы и взаимодействию с теми, кто поддерживает политику России, но по каким-то причинам не является членом ЕР или относится к ней скептически: подходы, полагает Дарья Лантратова, нужно искать ко всем, людей нельзя «сегрегировать».

Тема развития и чувства стабильности, по ее мнению, должна проходить «красной нитью» через всю деятельность партии: так, партийцам рекомендовано не забывать доносить до избирателей результаты реализации их «Народной программы». Госпожа Лантратова, по словам источников, пообещала, что помощь военным, их семьям, а также жителям присоединенных регионов останется безусловным приоритетом партии. В ЕР считают, что Россия вошла «в период великих исторических вызовов», затрагивающих судьбу каждого человека, поэтому тема сопричастности сплетается с темой патриотизма и сплоченности, рассказывает собеседник “Ъ”.

«Преодоление испытаний, победа и лучшее будущее равно "Единая Россия"»,— описывает источник «общую фоновую компоненту идеологической составляющей кампании».

Дарья Лантратова и Сергей Перминов в разговоре с “Ъ” не подтвердили и не опровергли тезисы своих выступлений. «Как партия пропрезидентского большинства мы, конечно же, ориентируемся на президентские выборы 2024 года,— сказал господин Перминов.— Мы действительно всегда черпаем идеи и делаем выводы из наших региональных кампаний, планируя федеральные».

Андрей Винокуров