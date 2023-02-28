Рубль настраивается на весну

Рубль завершает последний торговый день зимы очередным ослаблением — 28 февраля доллар подорожал почти на 0,5%, до отметки в 74,9. При этом за предыдущий день российская валюта укрепилась примерно на 1,5%. Тренд изменился на фоне завершения налогового периода, и факторов, которые могли бы поддержать рубль, почти не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Такая ситуация может привести к тому, что в ближайшие месяцы доллар начнет тестировать уровень в 80, не исключает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

«Локально, конечно, рубль может оказаться под небольшим давлением из-за окончания налогового периода, прохождения пика 28 февраля. Если смотреть на более долгосрочную перспективу, то российская валюта формирует новый диапазон.

Позитивным может стать рост котировок нефти, который мы все-таки ожидаем в диапазоне $90-100 за баррель Brent, и снижение спреда с Urals.

Таким образом, бюджет и экспортеры получат большее количество валюты, которую они реализуют на внутреннем рынке, помогая рублю укрепиться. Нижней границей предполагаемого формирующегося диапазона может стать 70 руб. за доллар. Но при этом на горизонте нескольких месяцев не исключено тестирование уровня 80 руб. при реализации неблагоприятного сценария — это продолжение увеличения финансирования дефицита бюджета, который уже мог достичь 4 трлн руб. по итогам двух месяцев из-за того, что в феврале расходы увеличились относительно января, а доходы восстанавливаются достаточно слабо.

Стоить также отметить, что не на пользу рублю выступает дорожающий доллар. Вышли неудовлетворительные результаты инфляционной статистики в США. Ожидалось, что инфляция будет замедляться быстрее. Это повышает вероятность ужесточения более резкими темпами денежно-кредитной политики в Америке и влияет на укрепление доллара к большинству мировых валют».

По оценкам аналитиков, с начала года рубль уже ослаб к доллару на 22%, а к евро — на 26%. В феврале 2023-го ситуацию усугубило сразу несколько серьезных факторов, среди которых очередное усиление санкций, а также нарастающий дефицит бюджета. Поэтому падение рубля вполне ожидаемо, но пока это выглядит скорее как временное ослабление, полагает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов ИК «Цифра брокер» Максим Чернега:

«Есть некая техническая перекупленность доллара и перепроданность рубля. Грубо говоря, российская валюта переослабла по сравнению с тем, сколько она должна была стоить в соответствии с некоторым консенсусом. Поэтому сейчас мы скорее наблюдаем технический откат. Если говорить про уровни, до которых он может происходить, то это 72-73. Немножко картину нам испортила история с очередным пакетом санкций, достаточно остро рубль на него отреагировал, заходя на отметку 76 и выше. Но затем он достаточно быстро откатился.

Кроме того, не стоит забывать, что у нас где-то там ходят-бродят валютные интервенции со стороны Минфина. Ведомство каждый месяц рапортует о том, сколько и на какую сумму оно будет продавать валюту. Понятно, что в большей степени речь идет про юань, но и про доллар тоже не нужно забывать, потому что, несмотря ни на что, эта валюта остается достаточно ликвидной. Очень много в ней сидят и инвесторов, и спекулянтов, и компаний, и предпринимателей и так далее. Поэтому, если говорить про какой-то краткосрочный период, то еще технический фактор не до конца отыгран, и можно ожидать отметку в 72-73 по паре рубль-доллар в ближайшей перспективе».

28 февраля поддержку рублю не сумела оказать даже дорожающая нефть — на мировых рынка марка Brent прибавила 1,5% и торговалась выше $83 за баррель. Увеличение цен связано с ожиданием скорого роста спроса на сырье со стороны Китая.

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Владислав Викторов