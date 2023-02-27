Рубль отыгрался на бирже

В начале недели курсы ведущих мировых валют на российском рынке отступили от многомесячных максимумов, установленных 24 февраля. По итогам торгов на Московской бирже курс доллара опустился более чем на 1,5 руб., до 74,6 руб./$. Заметно ослабили позиции евро и юань. Укреплению рубля способствовала сезонная продажа валютной выручки экспортерами, а также закрытие спекулятивных позиций в ведущих валютах после реализации на прошлой неделе санкционных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новую неделю инвесторы начали с игры на повышение рубля: 27 февраля, курс доллара на Московской бирже опустился ниже уровня 75 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 74,5 руб./$, а по итогам дня составил 74,6 руб./$, что на 1,53 руб. ниже значений закрытия пятницы. Курс евро снизился за день на 1,09 руб., до отметки 79,29 руб./€. Юань потерял в цене за день 25,5 коп. и опустился до отметки 10,71 руб./CNY.

Откат от многомесячных максимумов, установленных в прошлую пятницу, 24 февраля, в день годовщины начала военных действий на Украине и введения новых санкций США, происходил при возросшей активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» превысил 113 млрд руб., что в пять раз выше результата предыдущего дня и третье по величине значение в этом году. Объем торгов юанем превысил 130 млрд руб., второй по величине результат с начала года. Выросла активность участников рынка и на торгах европейской валютой, объемы торгов с которой составили почти 50 млрд руб.

Укреплению рубля способствует увеличение активности экспортеров, которые готовят рубли для уплаты налогов.

Во вторник компании завершат уплаты НДПИ и НДС, которые, по оценкам банка «Зенит», составляют 2,1 трлн руб. «Это не столь существенная сумма по меркам предыдущих месяцев, однако концентрация основных выплат на один день приводит к усилению волатильности курсов»,— отмечает начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин отмечают, что процесс дедолларизации набирает обороты среди экспортеров крупной и средней руки, поэтому объем продаж юаней для покупки рублевой ликвидности с целью реализации платежей в бюджет в рамках налогового периода продолжает увеличиваться.

Эффект усиливался за счет активного закрытия спекулятивных валютных позиций, открытых на минувшей неделе в преддверии длинных выходных в России и в ожидании новых ограничительных мер: 25 февраля ЕС согласовал десятый пакет санкций в отношении России. Новый пакет включает ограничения на импорт техники и транзит через Россию из ЕС товаров двойного назначения, запрет на экспорт в ЕС российского синтетического каучука и асфальта, а также ограничения в отношении ряда крупных российских банков и ФНБ. Объявленные меры, как считают аналитики «Ренессанс капитал», имеют небольшой масштаб, смещенный в импорт, и не увеличивает давления на торговый баланс и рубль. «Сценарий с геополитическими рисками реализовался, и участники рынка поспешили закрыть свои хеджирующие позиции»,— отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

2,1 триллиона рублей составят выплаты НДПИ и НДС за февраль 2023 года.

В связи с тем, что экспортеры проводят сделки преимущественно с расчетами «завтра», во вторник возможно дальнейшее инерционное укрепление рубля, считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Михаил Шульгин не исключает того, что курс доллара в первой половине недели может достигнуть 71,5 руб./$. Но после завершения налоговых выплат российская валюта вновь окажется под давлением негативных внешних факторов. «Нестабильность курса рубля будет связана как с традиционным сокращением активности экспортеров после выплаты налогов и текущим снижением притока валюты от экспорта энергоносителей, так и с новым пакетом санкций в адрес российских банков, способным затруднить отдельным компаниям доступ к конвертации валюты»,— отмечает господин Жильников. По его оценке, курс доллара может вернуться в диапазон 76–77 руб./$.

Виталий Гайдаев