Доллар волнуется раз

В конце недели курс доллара на биржевых торгах обновил десятимесячный максимум, поднимаясь в течение 17 февраля выше 75 руб./$. Впрочем, массовые продажи валюты экспортерами и спекулянтами увели курс вниз, при этом объем торгов долларом с поставкой «завтра» достиг 124 млрд руб., максимального значения с начала года. Политическая повестка будущей недели сулит валютному рынку новые волнения, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В пятницу курс доллара на биржевых торгах Московской биржи впервые за десять месяцев поднимался выше уровня 75 руб./$. Уже во время утренней сессии курс достигал отметки 75,25 руб./$, на 40 коп. выше закрытия предыдущего дня. Впрочем, надолго удержать курс на новых локальных максимумах не удалось, и к 16:30 он откатился до 73,91 руб./$. По итогам торговой сессии курс составил 74,29 руб./$, что на 57 коп. ниже значений закрытия четверга, но почти на 90 коп. выше значения закрытия предыдущей пятницы. Курс евро снизился за день на 65 коп., до отметки 79,3 руб./€, прибавив за неделю 86 коп. Юань потерял в цене за день почти 12 коп. и опустился до отметки 10,76 руб./CNY, что лишь на 1 коп. выше значений недельной давности.

Откат от многомесячных максимумов происходил при возросшей активности инвесторов. Объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил почти 124 млрд руб., вдвое выше результата предыдущего дня и максимальное значение в этом году. Объем торгов юанем достиг 113 млрд руб., также обновив максимум с начала года. Лишь торги евро проходили менее интенсивно — объемы торгов остались возле уровней последних дней, около 40 млрд руб.

Возросший объем торгов может быть связан с активизацией продажи валютной выручки экспортерами по привлекательному курсу.

«Пик налогового периода (27–28 февраля) уже не за горами, а в пятницу утром доллар можно было продать примерно на 5,5% дороже, чем десять дней назад»,— отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Низкий объем торгов в евро обусловлен сокращением его доли во внешнеторговом обороте РФ после вступления в силу санкций ЕС в отношении экспорта российской нефти и нефтепродуктов, а также сокращения экспорта российского газа в Европу, считает он.

Наряду с экспортерами продавали валюту и спекулянты, активно увеличивавшие позиции в предыдущие дни. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, уровень 75 руб./$ был целью для многих финансовых спекулянтов, чтобы зафиксировать прибыль после двухнедельного ослабления рубля.

За это время курс доллара вырос на российском рынке более чем на 7%. «Когда началось активное укрепление рубля, то многие участники рынка, которые раньше играли против рубля, вероятно, стали закрывать короткие позиции в российской валюте, что также усилило ее укрепление», — отмечает господин Васильев. Об этом косвенно может говорить увеличение числа сделок с долларами и падение средней величины сделки. По итогам пятницы количество сделок превысило 51 тыс., что в два с половиной раза выше показателя предыдущего дня и максимум с 22 декабря. При этом средний размер сделки упал на 27%, до 2,4 млн руб., минимума с 5 января.

Хотя предстоящая рабочая неделя будет короткой, она будет насыщена событиями, которые могут оказать сильное влияние на позиции российской валюты.

Во вторник, 21 февраля, президента РФ обратится с посланием к Федеральному собранию. В среду, 22 февраля, Госдума и Совет федерации соберутся на внеплановые заседания. В свою очередь, США, Европа и страны G7 пообещали новые масштабные антироссийские санкции к 24 февраля. «С учетом длинных выходных дней в России валютный рынок может быть тонким, а колебания рубля в условиях плотного потока новостей — повышенными»,— считает Михаил Васильев. По мнению руководителя инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полины Хвойницкой, фактор геополитики может стимулировать очередную волну ослабления рубля. По ее оценке, на будущей неделе курс доллара будет оставаться в диапазоне 72,5–75 руб./$.

Виталий Гайдаев