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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: размер взноса бизнеса в бюджет может составить около 5% от прироста прибыли за 2021–2022 годы

Размер разового взноса крупных компаний в российский бюджет может составить около 5% от разницы между суммарной прибылью крупных компаний за 2021–2022 годы и 2018–2019 годы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров властей с крупным бизнесом.

Собеседник агентства уточнил, что 2020 год не входит в расчеты предлагаемой формулы из-за пандемии. Другой источник «Интерфакса» заявил, что стороны обсуждают диапазон 4–5% от суммарной дополнительной прибыли компании до налогообложения. При этом оба собеседника агентства сходятся во мнении, что формула предварительная и может модифицироваться.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил «РИА Новости», что формула взноса будет определена после отчетов компаний за 2022 год.

По предварительной оценке Минфина, в 2023 году дефицит бюджета России должен составить 3 трлн руб. По итогам января он уже превышал 1,5 трлн руб.

Власти с конца прошлого года обсуждают с бизнесом добровольные взносы в бюджет из дохода за 2022 год. 17 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что суммарный размер выплаты может составить 300 млрд руб. Ведомство сообщало, что сбор будет обязательным, а не добровольным. Инициатива будет реализована через налоговые поправки: «Это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы». Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщал 22 февраля, что порядок расчета механизма разового взноса крупных компаний в российский бюджет определят после сдачи их отчетности за 2022 год. Ее должны раскрыть в марте.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвестиции минус».

Эрдни Кагалтынов

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