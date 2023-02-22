Порядок расчета сбора с компаний определят после сдачи их отчетности в марте

Порядок расчета механизма разового взноса крупных компаний в российский бюджет определят после сдачи их отчетности за 2022 год, которую представят в марте. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь—замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, нужно иметь «фактические данные» об отчетности компаний. «Есть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей, есть предложения Минфина РФ, есть альтернативные предложения. Когда будет выбран порядок расчета, мы обязательно проинформируем»,— добавил господин Сазанов (цитата по ТАСС).

Власти с начала февраля обсуждают с бизнесом добровольные взносы в бюджет из дохода за 2022 год. Минфин рассчитывает собрать 300 млрд руб. Ведомство сообщало, что инициатива будет реализована через налоговые поправки — «это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы». Сбор в итоге согласовали как обязательный, а не добровольный. По данным РБК, взимать деньги хотят с компаний с прибылью выше 1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвестиции минус».

Лаура Кеффер