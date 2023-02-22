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Коммерсантъ FM
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Инвестиции минус

Базу разового сбора могут уменьшить на капвложения

Власти и бизнес продолжают публичный обмен мнениями о механизме разового взноса крупных компаний в прохудившийся российский бюджет. Сбор уже согласован как обязательный, а не добровольный, но единого мнения, как его рассчитать, пока нет. Минфин допустил исключение из облагаемой базы капитальных вложений бизнеса — эта идея в целом укладывается в логику стимулирования частных инвестиций последних нескольких лет. В РСПП также говорят о необходимости учета таких вложений при расчете взноса, но настаивают на формировании постоянного механизма поддержки инвестиций во избежание подобных разовых изъятий.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дискуссия о конструкции разового взноса крупных компаний в бюджет за счет их «сверхдоходов» двух последних лет расширяется за счет новых предложений. Напомним, с начала февраля обсуждается идея правительства о взносе бизнеса в бюджет, столкнувшийся с падением поступлений в конце прошлого — начале этого года (см. “Ъ” от 9 февраля). Концепция добровольного платежа не встретила понимания в РСПП, поскольку реализация такого варианта затруднена корпоративными процедурами. Позже глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что сбор будет взят через «налоговый инструментарий», а не как добровольный.

Вчера о согласовании платежа в качестве обязательного сообщил и глава РСПП Александр Шохин. По его словам, пока все еще не ясно, как считать «сверхдоход» — из прибыли до или после налогообложения — и как собрать платеж в этом, а не в следующем году. РСПП, добавил Александр Шохин, исходил из того, что сбор может быть установлен в виде «некоего авансового платежа», который должен поощряться «каким-то дисконтом для компаний». Принять решение, по его словам, необходимо «чем быстрее, тем лучше». Нежелание затягивать процесс Александр Шохин объяснил ростом аппетитов Минфина: если дискуссия начиналась с 200 млрд руб., то теперь ведомство говорит о 300 млрд руб. Отметим, что после вчерашнего послания президента направлений для «освоения» этих средств стало больше, порядка 500 млрд руб. требуется только на новые соцпрограммы в присоединенных регионах (см. «Ъ-Онлайн»).

Со своей стороны, Минфин вчера рассказал о возможности исключения из базы сбора капитальных вложений — по словам Антона Силуанова, этот вопрос прорабатывается. Отметим, что такая идея укладывается в логику давней работы правительства по запуску инвестиционного бума за счет частных вложений в экономику. В 2022 году по понятным причинам бума не состоялось несмотря на многочисленные меры его поддержки — запуск соглашений о защите и поощрении капиталовложений (см. “Ъ” от 12 декабря), различных механизмов льготного финансирования инвестпроектов в рамках антикризисных пакетов (см. “Ъ” от 7 ноября и 16 декабря). В результате правительство было вынуждено увеличивать госрасходы и госинвестиции (см. “Ъ” от 21 февраля).

Параметры развилки «инвестиции или взнос в полном объеме», видимо, будут обсуждаться в ближайшие две недели. О необходимости учитывать поддержку инвестактивности говорит и Александр Шохин. По его словам, принципиальная позиция бизнеса заключается в приоритете стимулирования инвестиций через постоянные механизмы вместо разовых изъятий. Последние не должны создавать риски для развития предприятий: в 2021–2022 годах правительство уже принимало решения по изъятию сверхдоходов через налоги. Также, по словам Александра Шохина, РСПП настаивает на исключении и социальных инвестиций в регионах присутствия компаний при расчете базы «при любой конструкции налоговых изъятий».

Евгения Крючкова, Диана Галиева, Олег Сапожков

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