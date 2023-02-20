FinExpertizа: приток трудовых мигрантов в Россию вырос на треть в 2022 году

По итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн. Это на треть, или на 871 тыс. человек, больше, чем годом ранее, сообщает FinExpertiza. По ее данным, более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Аналитики использовали данные пограничной службы ФСБ, а также миграционную статистику МВД.

Согласно исследованию, сильнее всего за прошлый год вырос приток трудовых мигрантов из Узбекистана — на 35,1%, или на 377,7 тыс. человек. Также увеличилось число приехавших на заработки из Таджикистана (на 51,8%, или на 336,7 тыс. человек), Киргизии (17,7%, 84,6 тыс.), Казахстана (118,3%, 62 тыс.), Азербайджана (21,1%, 16,6 тыс.), Вьетнама (рост более чем в девять раз, до 8 тыс.), Молдавии (87,7%, 4,1 тыс.), Турции (12,9%, 2 тыс.), Туркмении (рост почти в 100 раз, до 1,6 тыс.) и Китая (12,2%, 1,3 тыс.).

При этом меньше в Россию стали приезжать трудовые мигранты из Армении (число снизилось на 8,7%, до 15,6 тыс. человек), Украины (52,3%, до 8,3 тыс.), Сербии (19,8%, до 880), Германии (19,3%, до 752), Франции (22,2%, до 548), Италии (20,8%, до 541), США (29,5%, до 410), Чехии (47,8%, до 361), Австрии (36,4%, до 341) и Нидерландов (37%, до 275 человек).

За год количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн. Более 40% регистраций пришлось на Москву и Подмосковье. Также часто трудовые мигранты регистрировались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Иркутской области, Свердловской области, Амурской области, Приморском крае, Татарстане и Красноярском крае. Наименее привлекательными для работы иностранцы сочли Ненецкий автономный округ, где по месту пребывания регистрировались 2 тыс. раз.

В ноябре 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета. Он расширяет использование МВД услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства. В правительстве считают, что это упростит процесс легализации въезда мигрантов для работы в России. Однако президентский Совет по правам человека направил резко критический отзыв на законопроект.

Подробности — в материале «Совет по правам мигрантов».

Лаура Кеффер