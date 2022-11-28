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Коммерсантъ FM
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Кто-то должен работать

МВД реорганизует процесс оформления трудовых мигрантов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета. Он расширяет использование МВД услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства. Предполагается, что это упростит предоставление госуслуг и снимет часть нагрузки с министерства — ранее его глава Владимир Колокольцев объяснял недоверие граждан к миграционному управлению ведомства низкими зарплатами и кадровым голодом. Реорганизация коснется в первую очередь въезда мигрантов из безвизовых стран для работы (порядка 1,5 млн в год) — Белый дом намерен таким образом компенсировать дефицит на рынке труда, вызванный мобилизацией и сокращением въезда работников из визовых стран.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Правительственный законопроект №242428-8 с поправками к документам, регулирующим миграционный учет в РФ, зарегистрирован Госдумой 25 ноября. Суть вносимых в закон о миграционном учете, профильные постановления правительства и ведомственные документы МВД изменений — в фактической передаче «бюрократической» составляющей оформления такого учета ведомственному ФГУП «Паспортно-визовый сервис» (ФГУП ПВС; работает в 67 регионах) и уполномоченным МВД региональным структурам, которые уже работают с министерством по линии оформления приезжающих на работу в РФ трудовых мигрантов.

Всего МВД в год оказывает более 65 млн госуслуг в сфере миграции, из них 27 млн — иностранным гражданам и лицам без гражданства. На ФГУП ПВС приходится, в частности, около 2 млн выдаваемых патентов, крупнейшей из региональных структур со схожими функциями является московский Многофункциональный миграционный центр, на который приходится около четверти всей этой работы — 460 тыс. патентов в год.

Поправки к законодательству должны позволить передачу ПВС и региональным организациям широкого спектра функций миграционного управления МВД — от приема заявлений на выдачу виз, приглашений, разрешений на временное проживание, выдачу или замену видов на жительство, разрешений на работу, переоформление патентов для иностранцев, загранпаспортов граждан РФ, включая фотографирование и проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации, до «оказания содействия» в оформлении и выдаче патентов (сервис «Оплата патента на работу для иностранцев» недавно реализован Минцифры на портале госуслуг), в приеме заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства и выдаче уведомлений о прибытии. При этом ФГУП и региональные организации останутся вне системы органов миграционного учета МВД — ведомственная подчиненность «позволяет регулировать и контролировать все аспекты» их деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Не обошел стороной эти перемены и тренд на всеобщую цифровизацию госуслуг. Еще одним «удобством для мигрантов», проектируемым МВД, Минцифры и Минтрудом, должно стать мобильное приложение для въезжающих в Россию граждан ЕАЭС, с помощью которого можно будет найти работу и узнать, открыт ли въезд, сообщила 24 ноября глава главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Напомним, ЕАЭС официально единый рынок труда, и постковидный период неслучайно выбран для внедрения цифровых сервисов для мигрантов: хотя РФ (и тем более ЕАЭС в целом) как импортер труда относительно мало конкурирует с другими странами за приток рабочей силы, внедрение цифровых сервисов для временных рабочих и мигрантов в странах-импортерах сейчас переживает настоящий бум, и во многом инициативы РФ выглядят как способ «не отставать», например, от стран Персидского залива. В целом же опережение Россией цифровым сервисом в госуслугах других юрисдикций, отмечавшееся несколько лет назад, постепенно исчезает, а рынок труда для мигрантов — одно из чувствительных к цифровому прогрессу направлений: для многих мигрантов понятные и открытые, в идеале максимально дистанционные и помогающие преодолевать языковые барьеры услуги принимающего государства критичны и могут влиять на объемы миграционных потоков.

Для РФ как импортирующей труд юрисдикции именно сейчас улучшения сервисов для мигрантов очень актуальны. Из-за дефицита кадров на рынке труда, возникшего из-за частичной мобилизации граждан РФ для участия в военной операции на Украине, Белый дом вынужден снимать ограничения на наем иностранных работников. В основном это касается трудовых мигрантов из «безвизовых» стран: в частности, правительство недавно отказалось от количественных и отраслевых ограничений при найме граждан Узбекистана (см. “Ъ” от 14 ноября). При этом въезд работников из «визовых» государств падает — так, к концу 2022 года Минтруд, регулирующий квоты на выдачу «рабочих» виз, по результатам анализа региональных заявок предложил сократить их число с изначально заявленных 100 тыс. до 78 тыс. Сейчас сложно сказать, в какой мере на динамику миграции повлияла сама военная операция: напомним, миграционные потоки между РФ и Украиной традиционно были очень велики, но неизвестно, в какой степени отсутствующая сейчас (по крайней мере, в прямом маршруте при закрытых границах) трудовая миграция с Украины в РФ, очень влиятельная в 2010-х, перекрывается потоком беженцев с Украины на российскую сторону, поскольку какая-то часть их получает гражданство РФ; в целом этот аспект миграции остается в статистике загадкой.

Рост же нагрузки на миграционное управление МВД, которое занимается вопросами учета иностранцев в РФ, вероятно, создает риски мини-коллапса в этой сфере или, по крайней мере, существенного отставания от потребностей в импорте труда из-за дефицита «пропускных способностей» регистрирующих структур. Так, выступая с докладом в Госдуме 19 октября, глава ведомства Владимир Колокольцев, отвечая на критику работы управления (в частности, у него один из самых низких рейтингов доверия граждан), отмечал, что «на эти должности у нас не стоит очередь из желающих трудоустроиться», кадровый голод составляет 20%, а виной всему — низкие зарплаты в ведомстве (см. “Ъ” от 20 октября). «Вывод» части бюрократической работы по учету мигрантов за пределы ведомства должен позволить поднять зарплаты таких специалистов — на них не распространяется министерская тарифная сетка; средств на это из бюджета министерство также не просит. Наконец, корпоративная культура в вынесенном за периметр МВД сервисном ФГУПе, генетически связанном с системой МФЦ, может быть сформирована проще, быстрее и бесконфликтнее, чем внутри самой системы МВД: решение выглядит в какой-то степени вынужденным.

Отметим, что вместе с упрощением легального въезда мигрантов для работы в России МВД разрабатывает и законопроект, позволяющий использовать информационные системы для розыска незаконных мигрантов. Для этого 30 сентября министерство внесло в правительство законопроект «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Он предусматривает введение соглашений о лояльности, реестров недобросовестных работодателей, а также приглашающих и принимающих иностранцев лиц. Тогда в ведомстве сообщали, что при подготовке корреспондирующих изменений в связи с принятием данного закона будет рассмотрен вопрос о введении в законодательство возможности назначения высылки не только за правонарушения в сфере миграции, но и за другие, характеризующиеся повышенным общественным вредом. Всего, по оценкам Владимира Колокольцева, в РФ находится около 6 млн иностранных граждан, из них 9% не имеют для этого законных оснований.

Неочевидно, в какой мере реорганизация системы учета (обычно критичной для восприятия мигрантами принимающей страны и во многом — мигрантов такой страной) в перспективе повлияет на характер принятия мигрантов в обществе в РФ. Сами по себе масштабы миграционных потоков с «антимигрантскими» настроениями в обществе, которые, видимо, ослабли в последние годы, связаны нелинейно — и не менее важны представления о правовом статусе мигрантов в обществе, на которые дизайн системы их регистрации и учета, по опыту других стран, влияет.

Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин

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