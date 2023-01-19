Захарова прокомментировала слова Шольца о необходимости поражения России словами «врожденное уродство»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал поражение России необходимым условием для окончания российско-украинского военного конфликта. Госпожа Захарова назвала это «врожденным уродством Шольца».

«Шольц: "Россия должна проиграть". Врожденное уродство Шольца»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Накануне Олаф Шольц заявил, что Россия должна потерпеть военное поражение, чтобы боевые действия на Украине завершились. По его словам, для этой цели страны НАТО поставляют вооружение украинской армии.