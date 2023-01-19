Захарова прокомментировала слова Шольца о необходимости поражения России словами «врожденное уродство»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал поражение России необходимым условием для окончания российско-украинского военного конфликта. Госпожа Захарова назвала это «врожденным уродством Шольца».
«Шольц: "Россия должна проиграть". Врожденное уродство Шольца»,— написала госпожа Захарова в Telegram.
Накануне Олаф Шольц заявил, что Россия должна потерпеть военное поражение, чтобы боевые действия на Украине завершились. По его словам, для этой цели страны НАТО поставляют вооружение украинской армии.
Военная операция на Украине
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе и вводе войск в ДНР и ЛНР. Что происходит после боевых действий — в фотогалерее «Ъ».