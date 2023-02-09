Макрон предложил провести конференцию для мирного урегулирования конфликта на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для урегулирования военного конфликта России и Украины нужно провести мирную конференцию. По его мнению, прочным фундаментом для нее может стать план по урегулированию из десяти пунктов, который ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом господин Макрон заявил на пресс-конфренции перед трехсторонней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем вечером 8 февраля в Париже.

«Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию видеть Европу сплоченной, единой и солидарной. Мир, который позволит создать пространство стабильности и безопасности для всех»,— сказал Эмманюэль Макрон (цитата по ТАСС).

Эмманюэль Макрон добавил, что «прочным фундаментом пути к мирной конференции» должен стать мирный план Владимира Зеленского из десяти пунктов. Он дополнил, что Франция продолжит оказывать всю необходимую поддержку Украине. «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне. Россия не может и не должна выиграть»,— сказал господин Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заверил Владимира Зеленского в том, что ФРГ продолжит помогать Украине. Он напомнил, что недавно Германия объявила о поставках вооружения ВСУ, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2. «И мы будем так же поступать в будущем столь долго, сколько это будет необходимо»,— добавил он (цитата по ТАСС).

15 ноября Владимир Зеленский на саммите G20 перечислил десять условий «украинской формулы мира»: ядерная, продовольственная, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск РФ, «возвращение справедливости», недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта. В Кремле сочли представленные господином Зеленским десять пунктов «формулы мира» отказом от переговоров.

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с королем Великобритании Карлом III и выступил перед членами британского парламента. Вечером того же дня он прилетел в Париж для встречи с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем. 9 февраля Владимир Зеленский приедет в Брюссель для участия в двухдневном саммите ЕС.

О визите украинского президента в Лондон — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский улетел окрыленный».

Олеся Павленко