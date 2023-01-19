Макрон: настанет момент, когда нужно будет построить мир с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в будущем необходимо урегулировать российско-украинский конфликт и выстроить мир. Он подчеркнул, что важно стремиться к диалогу с Россией. При этом французский лидер сообщил, что не общался с президентом России Владимиром Путиным уже несколько недель.

«Важно помнить, что в долгосрочной перспективе нужно найти способ построить мир с нашим соседом. Для этого настанет определенный момент. Когда люди говорили, что ''Россию нужно поставить на колени'', я повторял, что нельзя унижать людей. Своими словами и действиями я продемонстрировал, что Франция поддерживает сопротивление Украины. Но мы должны стремиться к диалогу»,— сказал Эмманюэль Макрон в интервью Pais.

Последний раз о разговоре президентов Путина и Макрона публично сообщалось 11 сентября. В ходе телефонного разговора французский президент призывал Владимира Путина остановить боевые действия на Украине. В октябре Кремль объяснил, что контакты лидеров двух стран сокращены, поскольку Франция не прислушивается к российской позиции. 16 декабря Эмманюэль Макрон сообщил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным обеспечение безопасности АЭС на Украине. Тогда он сказал, что позвонит «в подходящий момент».

Вчера,18 января, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине завершатся только с военным поражением России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ написал, что проигрыш России может стать причиной ядерной войны.

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Лусине Баласян