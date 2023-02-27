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Коммерсантъ FM
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Украина подтвердила стягивание войск на границу с Приднестровьем

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что украинские войска сосредоточились у границы с Приднестровьем. По ее словам, масштаб сил адекватен «той угрозе, которая гипотетически возможна» со стороны России.

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья»,— сказала госпожа Гуменюк в эфире украинского телевидения (цитата по «РИА Новости»).

23 февраля Минобороны России заявило, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. 24 февраля ведомство сообщило, что на границе с Приднестровьем было зафиксировано «значительное скопление» личного состава и техники армии Украины. В ведомстве сочли, что это говорит о подготовке к вторжению в Приднестровье.

Однако в тот же день Минобороны Молдавии сообщило, что не видит угроз на границе с Украиной. В ведомстве сочли, что заявления России «призвана вызвать панику и замешательство среди людей по обе стороны Днестра».

До этого, 21 февраля, новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал Россию вывести своих миротворцев, расположенных в Приднестровье. Он отметил, что Россия неоднократно брала на себя это обязательство. Около полутора тысяч российских миротворцев охраняют самый большой склад боеприпасов в Европе, который располагается в приднестровском селе Колбасна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал Кишиневу быть осторожнее в вопросе о российских миротворцах в Приднестровье.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Кишинев предъявляет ультирасполь».

Анастасия Ларина

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