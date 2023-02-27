Госдепартамент: власти США разбираются, что означает приостановка участия России в ДСНВ

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс в ходе онлайн-брифинга заявила: в Вашингтоне сейчас разбираются, что означает на практике приостановка Россией своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бонни Дженкинс

Фото: Denis Balibouse, Reuters Бонни Дженкинс

Фото: Denis Balibouse, Reuters

«Мы в процессе изучения того, что означает это заявление (президента РФ Владимира Путина.— ''Ъ'') и где мы находимся (в плане перспектив договора.— ''Ъ'')»,— сказала она журналистам.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ключевом российско-американском договоре — ДСНВ. По его словам, США причастны к атакам украинцев на авиабазы в РФ и хотят нанести ей стратегическое поражение. Москва продолжит придерживаться предусмотренных договором количественных ограничений, но не допустит на свои ядерные объекты американских инспекторов и перестанет передавать США часть данных. 22 февраля Госдума и Совет федерации единогласно одобрили это решение.

Бонни Дженкинс назвала этот шаг печальным и заслуживающим сожаления. По ее словам, США «готовы к конструктивной совместной работе для полной реализации договора в интересах всех сторон». «Мы хотим, чтобы договор вновь полностью выполнялся, это наш приоритет»,— заявила она. В то же время замгоссекретаря добавила, что США «очень озабочены» перспективой отсутствия инспекций, встреч двусторонней консультативной комиссии и дисфункцией иных механизмов, предусмотренных договором, чем грозит приостановка Россией своего участия в нем.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что решение России о приостановке участия в ДСНВ стало неожиданностью для стран Запада. Само решение он назвал правильным.

Что означает приостановка участия России в ключевом двустороннем договоре с США — в материале «Ъ».

Елена Черненко