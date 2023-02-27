МИД России сообщил о подготовке ответных мер на санкции США и Канады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ответит на санкции со стороны США и Канады. По ее словам, контрсанкции будут выстраиваться на основе принципов «строгой взаимности и неотвратимости наказания».

«Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву»,— сообщила госпожа Захарова, ее слова приводит пресс-служба МИДа.

Канада расширила санкции против России 24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине. В санкционные списки попали 129 физических и 63 юридических лиц. 25 февраля Минфин США ввел новые санкции против 22 физических и 83 юридических лиц, еще 76 юридических лиц попали под экспортные ограничения Минторга США.

Подробнее о новых санкциях — в материале «Российские банки пополнили SDN-лист».

Анастасия Ларина