Канада расширит санкционные списки и запретит экспорт в РФ химикатов для производства электроники

Канада введет санкции против 129 физических и 63 юридических лиц из России. Ограничения коснутся вице-премьеров, ряда министров, членов администрации президента, а также ФСО, ФСБ, Главного управления Генштаба, «Единой России», Госдумы, и Совфеда. Кроме того, Канада запрещает экспорт в Россию необходимых для производства электроники химикатов.

О новых санкциях и мерах поддержки объявили премьер Джастин Трюдо и МИД Канады. Глава правительства отметил, что общий объем помощи Киеву превысил 5 млрд канадских долларов ($3,7 млрд). Трансляцию пресс-конференции господина Трюдо вел телеканал CPAC.

Какие решение приняла Канада в годовщину ввода войск РФ на Украину:

отправка еще четырех танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины и 5 тыс. боеприпасов Украине;

предоставление другой помощи на $32 млн ($7,5 млн на разминирование, $13 млн на усилия по привлечению к ответственности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием, $12 млн на противодействие химическим, биологическим, радиационным и ядерным угрозам);

введение санкций против 129 физических лиц, среди них — жена и сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Светлана и Илья, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, его жена Марина и трое детей;

введение санкций против 63 организаций и структур, среди них — ФСБ, главное управление Генштаба, ФСО, Совет федерации, Госдума, «Единая Россия», главное управление специальных программ президента, Росфинмониторинг, Запорожская АЭС, «Уралвагонзавод», Центральный аэрогидродинамический институт, «Роснефтегаз», движение «Юнармия», концерн «Уралвагонзавод», ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ООО «Объединенная машиностроительная группа»,

запрет некоторых видов химикатов, которые используются при производстве электроники.

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