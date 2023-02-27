Джейк Салливан: Джо Байден согласился на поставку танков Abrams Украине из-за давления ФРГ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что изначально Джо Байден не собирался отправлять американские боевые танки Abrams на Украину, так как «военные заявили, что они будут бесполезны в этой битве».

«Что могло быть полезно, так это немецкие танки Leopard, которыми владеют многие европейские страны»,— пояснил помощник президента США телеканалу ABC News.

Однако Германия отказывалась передавать Киеву танки Leopard до тех пор, пока США не согласятся на поставку Abrams. По словам Джейка Салливана, президент Байден дал согласие в будущем отправить американские танки на Украину, если Германия первой передаст Киеву свои танки Leopard. Такое решение было принято «в интересах единства альянса и для того, чтобы Украина получила то, что хотела, несмотря на тот факт, что Abrams — это не тот инструмент, который ей нужен».

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Между тем, судя по заявления американских официальных лиц, Abrams могут не попасть на Украину до конца 2023 года. Об этом, в частности, заявила командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Уормут. «Мы ищем самый быстрый способ доставить танки на Украину»,— сказала она. Среди вариантов было строительство танков «с нуля». Также в Пентагоне рассматривают вариант переброски боевых машин из стран, которые ранее приобрели их у США. Однако в Вашингтоне опасаются, что это может «нарушить отношения с важными союзниками».

Напомним, 25 января президент США Джо Байден сообщил об отправке Украине 31 танка Abrams. В тот же день Германия объявила о передаче Киеву 14 танков Leopard 2 и разрешила другим европейским странам передать немецкое вооружение Украине.

7 февраля правительство ФРГ окончательно согласовало решение о поставке Украине 178 танков Leopard 1. В ходе визита в Киев министр обороны ФРГ Бориса Писториус заявил, что 20–25 танков окажутся на Украине к лету, к концу года ожидается отправка до 80 танков. К 2024 году планируется поставить более 100 танков, отметил министр.

Ранее российские официальные лица неоднократно говорили, что наращивание поставок вооружений Украине ведет к эскалации конфликта. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Киеву боевых танков западного образца лишь увеличивает «степень напряженности ситуации». А посол РФ в США Анатолий Антонов заверил: «Американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники».

Анна Фомина