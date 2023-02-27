«Над городским имуществом нависла серьезная угроза»

Еще в октябре я поднимала в муниципалитете вопрос дальнейшей судьбы «ПАТП-1» и «ЯрГЭТа» после передачи транспортных полномочий на уровень области. Мэрия пела песни о том, что предприятия сохранит. В январе на стратегической сессии я задала вопрос: что с участием «ПАТП-1» в конкурсах на автобусные маршруты? Тогда сказали, что вопрос не прорабатывался, потому что нужно покупать новые автобусы, а у предприятия тяжелая финансовая ситуация. И только 17 февраля от директора Игоря Рулева я получила информацию: предприятие в конкурсах не участвует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Евгении Овод Вконтакте Фото: страница Евгении Овод Вконтакте

Меня волнует два момента. Первый — судьба коллектива. Люди выходят на меня, потому что ситуация для них непонятна. Им предлагают перейти из муниципального АО «ПАТП-1» в частное ООО «Транспорт Ярославии». Задача частника — получение прибыли. Мы знаем, как у нас работает частник на автобусных маршрутах: меньше социальной защиты, серые зарплаты, непонятно куда деньги уходят за те же билеты. Логично, что работники опасаются. Люди недовольны. Написаны письма губернатору области и прокурору.

Второй момент — судьба общественного транспорта в целом. Я разделяю мнение людей, которые опасаются за будущее транспорта в Ярославле. Года два будет нормально, пока автобусы будут новенькие и хорошие, а дальше частник возьмет всю прибыль, которую он хочет взять. У него нет ответственности за город, как у муниципального или государственного предприятия.

Когда возможность получения прибыли с этих потоков иссякнет, собственник будет экономить на расходах, снижать меры соцподдержки работникам, ужесточать условия труда, снижать зарплаты и так далее.

У меня большие вопросы к руководству и «ПАТП-1», и «ЯрГЭТ», потому что в последние годы политика была направлена на развал. И сейчас вместо того, чтобы спасти предприятия, руководство области, напротив, отдает все частным компаниям. Почему сложили условия конкурсов так, что наше родное предприятие, с 75-летней историей, со сложившимся коллективом, было оттеснено и устранено? Законный вопрос у людей возникает: почему миллиарды из бюджета, на которые частники будут обновлять свой подвижной состав, не дали «ПАТП-1»?

Это либеральная тенденция — давайте запустим кого-то, кто будет эффективно руководить. Теперь какие-то новые компании захватывают рынок перевозок, убивая наши транспортные предприятия. По сути дела, они захватили рынок, а теперь еще и трудовой ресурс будут захватывать. Вы не создавали предприятие. Вы создайте что-то свое и покажите, что это умеете.

Я не верю в обещания сохранить материально-техническую базу, земельные участки, здания «ПАТП-1». Думаю, что над городским имуществом, в связи с результатами конкурсов, нависла серьезная угроза.