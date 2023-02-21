Московская компания станет самым крупным автобусным перевозчиком в Ярославле

ООО «Транспорт Ярославии», зарегистрированная в Москве, заработает более 18 млрд руб. на автобусных перевозках в Ярославле. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, перевозчик будет работать на 43 автобусных маршрутах в Ярославле и Ярославском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Согласно данным портала госзакупок, ООО «Транспорт Ярославии» признан победителем трех самых крупных лотов, выставленных на аукционы. Работа на маршрутах № 49 и 66 за семь лет, начиная с 29 апреля, принесет перевозчику 4,4 млрд руб. «Транспорт Ярославии» с 1 апреля выйдет на магистральные автобусные маршруты №8 и 41а, стоимость семилетнего контракта составит 4,15 млрд руб.

На маршрутах № 41Б и 42 компания с 1 апреля 202023 года по конец марта 2030 года заработает около 3,5 млрд. Также «Транспорт Ярославии» будет работать на автобусах №30 и 56, контракт оценен в 2,3 млрд руб. Компания выиграла два лота на пригородные перевозки. Московский перевозчик будет работать на маршрутах № 101, 104, 106, 118, 124,135,148,153,154,154к, 178 плюс оказывать транспортные услуги в дни хоккейных матчей, православных праздников, на Новый год и день города.

Всего компания выиграла 6 лотов на общую сумму в 18,2 млрд руб., получив в свое распоряжение 43 автобусных маршрута из 137 выставленных на аукционы. На данный момент «Транспорт Ярославии» занял треть всего рынка перевозок общественным транспортом в Ярославле и Ярославском районе, став самым крупным автобусным перевозчиком. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», еще осенью 2022 года компания называлась «Мовиста Северо-Запад» и входила в группу компаний «Мовиста», которая в декабре 2022 года получила трамвайную концессию в Ярославле.

В январе 2023 года у ООО «Транспорт Ярославии» сменились учредители. Согласно данным ЕГРЮЛ, на 51% уставной капитал перевозчика обеспечивает АО «Ярославское АТП», на 49% - ООО «Контроль Сервис», аффилированное с группой компаний «Мовиста». Место регистрации осталось прежним - город Москва.

Аукционы по определению перевозчиков окончательно завершатся в начале марта. Осталось найти перевозчиков на 31 автобусный маршрут. Среди победителей пока не значится АО «ПАТП-1» города Ярославля, принадлежащее мэрии. На данный момент муниципальный перевозчик работает на 23 автобусных маршрутах Ярославля.

Андрей Иванов