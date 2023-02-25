В Ярославле работников «ПАТП-1» устроят в московскую компанию

Водители, технические специалисты, сотрудники службы эксплуатации предприятия АО «ПАТП-1» будут трудоустроены в ООО «Транспорт Ярославии». Об этом сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«В АО “ПАТП-1” Ярославля сегодня работают 706 человек, из них 268 водителей. Это опытные, проверенные профессионалы, которыми очень дорожит область. Отрасль не может их потерять. Поэтому планируется, что водители, технические специалисты, сотрудники службы эксплуатации будут трудоустроены в компании-перевозчике ООО “Транспорт Ярославии”. Кондукторам будет предложена возможность перейти на работу в областное учреждение “Организатор перевозок Ярославской области”»,— заявила директор департамента Татьяна Черемных.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что принадлежащее мэрии АО «ПАТП-1», которое сейчас занимает около четверти рынка автобусных перевозок города, с лета 2023 года уйдет с автобусных маршрутов в Ярославле. У предприятия нет денег на покупку новых автобусов, как того требуют условия аукционов. Зарегистрированное в Москве ООО «Транспорт Ярославии» уже выиграло 43 автобусных маршрута — треть от всех выставленных на аукционы. По словам госпожи Черемных, сотрудникам ПАТП-1 объяснят, какие возможности у них появятся в новых организациях.

Алла Чижова