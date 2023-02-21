Работники «ПАТП-1» предложили губернатору пересмотреть условия конкурсов на перевозки в Ярославле

Работники АО «ПАТП-1» города Ярославля обратились к губернатору Михаилу Евраеву и к мэру Ярославля Артему Молчанову с предложением пересмотреть условия конкурсов на пассажирские перевозки. Текст письма со 143 подписями имеется в распоряжении «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По мнению авторов письма муниципальный перевозчик «ПАТП-1» «искусственно отстранен» от участия в конкурсах на пассажирские перевозки. Технические условия конкурсов названы «надуманными».

«Для участия требуется наличие подвижного состава не старше года, что не позволят предприятию в дальнейшем осуществлять свою профильную деятельность, так как самые новые автобусы у "ПАТП-1" 2019-го года выпуска. В данный момент, по имеющейся у работников информации, руководство предприятия по этой причине не подало заявку на конкурс»,— говорится в обращении к губернатору и мэру.

Подписанты боятся банкротства «ПАТП-1» или смены предприятием вида деятельности и даже возможного переезда работников в другие регионы. Потому предлагают поменять условия уже проводимых конкурсов на автобусные перевозки.

«Коллектив предприятия предлагает срочно пересмотреть условия конкурсов на пассажирские перевозки для участия АО "ПАТП-1 г. Ярославля" как муниципального предприятия на преимущественной основе»,— предлагается в обращении.

В пресс-службе мэрии Ярославля ранее сообщали, что АО «ПАТП-1» рассматривает возможность участия в конкурсах и ведет переговоры с лизинговыми компаниями на предмет получения автобусов. Как отмечал «Ъ-Ярославль», уже определены перевозчики на 106 из 137 выставленных на конкурсы автобусных маршрутах. АО «ПАТП-1» города Ярославля в списках победителей не значится. Последний победитель конкурса по одному из лотов будет назван 7 марта 2023 года.

Андрей Иванов