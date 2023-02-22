«ПАТП-1» с лета перестанет работать на автобусных маршрутах в Ярославле

АО «ПАТП-1» города Ярославля не примет участие в конкурсах на перевозки общественным транспортом, это означает уход предприятия с городских автобусных маршрутов с лета 2023 года. О принятом решении заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» конкурсы по определению новых перевозчиков проводятся на областном уровне. На данный момент уже известны транспортные компании, которые будут работать на 106 из 137 маршрутов. Как пояснил господин Молчанов, у «ПАТП-1» нет возможности выполнить главное условие конкурсов — новые автобусы не старше 1 года на линии.

«Учитывая тот подвижной состав, который имеется у "ПАТП-1", кредитную нагрузку и неудовлетворительное финансовое положение, участвовать в конкурсе предприятие не может. Вопрос приобретения транспорта на "ПАТП-1" был изучен. Приобретение в лизинг по тем предложениям, которые были получены от лизинговых компаний, невозможно. Купить новые автобусы можно только в случае финансовой состоятельности, а ПАТП-1 такой возможности не имеет»,— заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Последним днем для автобусов «ПАТП-1» в Ярославле станет 27 мая. Судьба самого предприятия, которое на минувшей неделе отметило 75-летний юбилей, окончательно не определена.

«Сейчас мэрией принимаются меры, чтобы не допустить банкротства предприятия, а также обеспечить все трудовые обязательства и сохранить инфраструктуру "ПАТП-1" и в первую очередь транспортную базу»,— пояснил господин Молчанов.

Андрей Иванов