Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа приостановила торги паями 15 БПИФов под управлением «Тинькофф Капитала»

Московская биржа приостановила торги инвестиционными паями 15 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением ООО «Тинькофф Капитал», включенными в первый раздел котировального списка. Решение вступает в силу сегодня, 27 февраля. Оно принято в связи с тем, что управляющая компания приостановила определение стоимости чистых активов фондов, а также выдачу и погашение паев по ним. В частности, остановлены торги БПИФами с торговыми кодами: TUSD, TEUR, TGLD, TSPX, TGRN, TSST, TBUY, TEMS, TFNX, TCBR, TSOX, TPAS, TEUS, TBEU, TRAI.

Тинькофф-банк подпал под санкции Евросоюза, введенные 25 февраля. В группе «Тинькофф» заверили, что ограничения не повлияют на обслуживание более чем 26 млн клиентов. Тем не менее вчера, 26 февраля, «Тинькофф Инвестиции» сообщили о приостановке торговли иностранными ценными бумагами и торгов клиентов на бирже в евро. Уточнялось, что выводы в евро будут доступны.

О новых санкциях читайте в материале «Ъ» «Банкам закрыли форточку в Европу».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...