Мосбиржа приостановила торги паями 15 БПИФов под управлением «Тинькофф Капитала»

Московская биржа приостановила торги инвестиционными паями 15 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением ООО «Тинькофф Капитал», включенными в первый раздел котировального списка. Решение вступает в силу сегодня, 27 февраля. Оно принято в связи с тем, что управляющая компания приостановила определение стоимости чистых активов фондов, а также выдачу и погашение паев по ним. В частности, остановлены торги БПИФами с торговыми кодами: TUSD, TEUR, TGLD, TSPX, TGRN, TSST, TBUY, TEMS, TFNX, TCBR, TSOX, TPAS, TEUS, TBEU, TRAI.

Тинькофф-банк подпал под санкции Евросоюза, введенные 25 февраля. В группе «Тинькофф» заверили, что ограничения не повлияют на обслуживание более чем 26 млн клиентов. Тем не менее вчера, 26 февраля, «Тинькофф Инвестиции» сообщили о приостановке торговли иностранными ценными бумагами и торгов клиентов на бирже в евро. Уточнялось, что выводы в евро будут доступны.

О новых санкциях читайте в материале «Ъ» «Банкам закрыли форточку в Европу».