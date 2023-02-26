Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тинькофф Инвестиции» приостанавливает торги иностранными ценными бумагами и евро

«Тинькофф Инвестиции» приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и торги клиентов на бирже в евро. Решения приняты на фоне санкций Евросоюза, введенных 25 февраля, под которые в том числе попал Тинькофф-банк.

«Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной-трех недель мы планируем запустить торги»,— сообщает «Тинькофф Инвестиции» в Telegram-канале. Вчера «Тинькофф Инвестиции» анонсировала перевод активов в другую компанию.

Торги евро будут приостановлены с 27 февраля, эта валюта исключена из перечня ликвидных инструментов. При этом выводы в евро будут доступны, отметили в «Тинькофф Инвестиции».

В группе «Тинькофф», комментируя санкции, ранее сообщили, что они не повлияют на обслуживание более 26 млн клиентов.

О новых санкциях читайте в публикации «Ъ FM» «ЕС определился с новым пакетом санкций».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...