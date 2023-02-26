«Тинькофф Инвестиции» приостанавливает торги иностранными ценными бумагами и евро

«Тинькофф Инвестиции» приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами и торги клиентов на бирже в евро. Решения приняты на фоне санкций Евросоюза, введенных 25 февраля, под которые в том числе попал Тинькофф-банк.

«Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение одной-трех недель мы планируем запустить торги»,— сообщает «Тинькофф Инвестиции» в Telegram-канале. Вчера «Тинькофф Инвестиции» анонсировала перевод активов в другую компанию.

Торги евро будут приостановлены с 27 февраля, эта валюта исключена из перечня ликвидных инструментов. При этом выводы в евро будут доступны, отметили в «Тинькофф Инвестиции».

В группе «Тинькофф», комментируя санкции, ранее сообщили, что они не повлияют на обслуживание более 26 млн клиентов.

О новых санкциях читайте в публикации «Ъ FM» «ЕС определился с новым пакетом санкций».

Мария Федотова