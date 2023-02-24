CNN: США сегодня объявят о пакете помощи Украине на $2 млрд

Администрация США сегодня, 24 февраля, объявит о выделении Украине нового пакета помощи на $2 млрд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Этот пакет предполагает не отправку оборудования непосредственно из запасов США, а его заказ у производителей.

В таком формате доставка помощи может занять гораздо больше времени, но, как отмечает CNN, это также свидетельствует «о более долгосрочной приверженности оказанию помощи Киеву». Новый пакет, в частности, включает ракеты HIMARS, боеприпасы для артиллерии, несколько типов дронов и оборудование для борьбы с ними, оборудование для разминирования, а также финансирование обучения украинских военных и техобслуживание поставленного оборудования.

20 февраля Киев с необъявленным визитом посетил президент США Джо Байден. После его поездки Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн. По данным Bloomberg, Украина получит дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS. Кроме того, американские власти пообещали направить ей 31 танк Abrams, но на это может уйти больше года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер