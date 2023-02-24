Белый дом подтвердил выделение пакета помощи Украине на $2 млрд

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительно $2 млрд. По его словам, эти деньги пойдут на обеспечение «помощи в области безопасности».

«Мы продолжим смотреть, что необходимо (Украине.— "Ъ"), чтобы убедиться, что мы предоставляем все, что ей нужно для достижения успеха на поле боя»,— сказал господин Салливан (цитата по Reuters). Что конкретно войдет в новый пакет помощи, он не уточнил.

CNN сообщал, что этот пакет предполагает не отправку оборудования непосредственно из запасов США, а его заказ у производителей, и в таком формате доставка помощи может занять гораздо больше времени. В частности, Киев получит ракеты HIMARS, несколько типов дронов и оборудование для борьбы с ними. Это уже второй пакет помощи за месяц — о предыдущем, на $460 млн, Вашингтон объявил 20 февраля.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер