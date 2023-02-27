Банк «Приморье» приостановил прием SWIFT-переводов после попадания в SDN-лист

Банк «Приморье», 24 февраля внесенный американскими властями в SDN-лист, объявил о приостановке приема SWIFT-переводов по всем направлениям.

«До получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов банк "Приморье" временно приостанавливает прием SWIFT-переводов по всем направлениям»,— говорится в Telegram-канале банка.

Ранее банк «Зенит», также попавший в SDN-лист, рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте и обновить банковское приложение до последней версии.

24 февраля блокирующий лист Минфина США пополнили 11 частных российских банков: Московский кредитный банк, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, банк «Левобережный», УБРиР, «Приморье», МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит».

Подробнее о санкиях против российских банков — в материале «Ъ» «Российские банки пополнили SDN-лист».