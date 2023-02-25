Попавший в SDN-лист банк «Зенит» рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте

Попавший 24 февраля под санкции США и Великобритании российский банк «Зенит» порекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте, а также обновить его мобильное приложение до последней версии.

«В связи с введенными санкционными ограничениями и из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов за рубежом приостановить переводы в валюте»,— сообщает банк в Telegram-канале. В кредитной организации подчеркнули, что операции по картам в России доступны без ограничений, работа осуществляется в штатном режиме.

Минфин США пополнил черный список 11 частными российскими кредитными организациями. В их число вошли: Московский кредитный банк (МКБ), Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, банк «Левобережный», УБРиР, банк «Приморье», а также попавшие под британские санкции МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». О возможной приостановке валютных переводов также сообщал «Уралсиб». Часть попавших вчера под санкции США и Великобритании банков сообщила о возможных проблемах с картами UnionPay за границей.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Российские банки пополнили SDN-лист».

Мария Федотова