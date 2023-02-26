Шойгу: ВС РФ будут отодвигать границы военной операции в зависимости от поставляемого Украине оружия

Глава Минобороны Сергей Шойгу прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия будет отодвигать угрозы от своей границы в случае получения дальнобойного оружия Украиной. Господин Шойгу пояснил, что границы российской спецоперации будут зависеть от дальнобойности оружия.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Это зависит от того, какое оружие будет выдано»,— сказал Сергей Шойгу программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «Интерфакс»).

21 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия будет отодвигать границу военной операции. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно»,— сказал он.

Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит для Конгресса США новый список необходимого ВСУ вооружения. В него в том числе войдут ракеты большей дальности и истребители F-16. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что военные будут использовать дальнобойное оружие и истребители на территории страны.

О том, что происходит на 368-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко