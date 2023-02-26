CNN: Зеленский передаст американским конгрессменам новый список желаемого вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский подготовит новый список оружия и предметов первой необходимости, в которых нуждается Украина. Документ рассмотрит группа республиканцев из Конгресса США, которая посетила Киев на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Как пишет CNN, встреча господина Зеленского с американскими конгрессменами была организована в связи с годовщиной ввода российских войск на Украину. По информации телеканала, на ней присутствовал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и еще четыре члена Палаты представителей от республиканцев. Точная дата встречи не уточняется.

Во время разговора Владимир Зеленский сообщил конгрессменам, что Украине необходимы в том числе истребители F-16 и ракеты большей дальности. Господин Зеленский добавил, что планирует направить им полный список необходимого вооружения.

«У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о его потребностях для победы в этой войне. И он предоставит делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы»,— сказал Майкл Маккол по итогам разговора.

Встреча республиканцев с Владимиром Зеленским подчеркивает разногласия внутри Республиканской партии по поводу поддержки Украины, отмечает CNN. Ранее некоторые члены партии угрожали заблокировать новые поставки вооружения Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных союзников передать Киеву современные истребители. Президент США Джо Байден отказался от поставок F-16, заявив, что они должны остаться в США. Позже он также говорил, что в текущей ситуации на поле боя Украине «не нужны F-16».

О том, что происходит на 368-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко