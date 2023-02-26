CNN: Зеленский передаст американским конгрессменам новый список желаемого вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский подготовит новый список оружия и предметов первой необходимости, в которых нуждается Украина. Документ рассмотрит группа республиканцев из Конгресса США, которая посетила Киев на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский
Фото: Gleb Garanich, Reuters
Как пишет CNN, встреча господина Зеленского с американскими конгрессменами была организована в связи с годовщиной ввода российских войск на Украину. По информации телеканала, на ней присутствовал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и еще четыре члена Палаты представителей от республиканцев. Точная дата встречи не уточняется.
Во время разговора Владимир Зеленский сообщил конгрессменам, что Украине необходимы в том числе истребители F-16 и ракеты большей дальности. Господин Зеленский добавил, что планирует направить им полный список необходимого вооружения.
«У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о его потребностях для победы в этой войне. И он предоставит делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы»,— сказал Майкл Маккол по итогам разговора.
Встреча республиканцев с Владимиром Зеленским подчеркивает разногласия внутри Республиканской партии по поводу поддержки Украины, отмечает CNN. Ранее некоторые члены партии угрожали заблокировать новые поставки вооружения Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных союзников передать Киеву современные истребители. Президент США Джо Байден отказался от поставок F-16, заявив, что они должны остаться в США. Позже он также говорил, что в текущей ситуации на поле боя Украине «не нужны F-16».
О том, что происходит на 368-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».