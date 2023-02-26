Спикер парламента Молдавии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

В Молдавии не планируют обсуждать проблему возможного вступления страны в НАТО. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Гросу

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ Игорь Гросу

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию. Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия»,— сказал Игорь Гросу в интервью телеканалу Prime (перевод по «РИА Новости»).

В январе в интервью Politico президент Молдавии Майя Санду допустила отказ страны от нейтралитета для вступления в один из военных альянсов. Она не уточняла, о каком альянсе идет речь.

Позже глава Минобороны Анатолий Носатый заявил, что Молдавия не готова вступить в НАТО из-за слабого оснащения армии. Он также отмечал, что стране необходимо новое вооружение. 19 февраля Майя Санду сказала, что граждане Молдавии не поддерживают отказ от нейтралитета.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Свистать всех на Днестр».

Олеся Павленко