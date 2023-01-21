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Коммерсантъ FM
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Президент Молдавии допустила отказ от нейтралитета ради вступления в военный альянс

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в какой-то момент ее страна захочет стать членом одного из военных альянсов. В этом случае Молдавия может отказаться от нейтралитета, заявила госпожа Санду. При этом она не назвала конкретный альянс, например НАТО.

Майя Санду

Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Майя Санду

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сейчас идет серьезная дискуссия... о нашей способности защитить себя. Можем ли мы делать это сами или должны ли мы быть частью более крупного альянса. И если мы как страна в какой-то момент придем к выводу, что нам нужно сменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса»,— сказала госпожа Санду в интервью Politico.

Согласно конституции, Молдавия должна поддерживать постоянный нейтралитет: это исключает вступление республики в НАТО или ОДКБ. 14 января обломки ракеты упали в приграничном Бричанском районе Молдавии. После этого власти Молдавии запросили у стран Евросоюза средства ПВО. В мае тогдашний глава МИД Великобритании Лиз Трасс говорила, что НАТО обсуждает поставку оружия Молдавии для ее соответствия стандартам альянса.

Анастасия Ларина

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