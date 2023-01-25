Глава Минобороны Молдавии: страна не готова вступить в НАТО из-за слабого оснащения армии

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что страна не готова вступить в НАТО. По его словам, оснащение армии Молдавии «оставляет желать лучшего». Господин Носатый также отметил, что для вступления в альянс необходимо провести ряд военных реформ. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна может вступить в военный альянс — в какой конкретно, она не указала.

«Во-первых, президент Санду не говорила в этом интервью о НАТО. Существуют и другие альянсы, конфигурации, в том числе и на региональном уровне. Во-вторых, мало одного желания вступить в НАТО. Это довольно-таки мощная военно-политическая организация, чтобы в нее войти, нужно провести ряд реформ, модернизировать армию, внедрять определенные стандарты, вносить свою лепту в бюджет альянса. Давайте честно признаем: мы не готовы на данном этапе стать членом НАТО, оснащение национальной армии оставляет желать лучшего»,— сказал Анатолий Носатый в интервью Rlive (перевод по «РИА Новости»).

Анатолий Носатый добавил, что армии Молдовы необходимо новое вооружение. «Изменения, связанные с военными событиями на Украине, заставляют нас пересмотреть текущее состояние в оборонной сфере»,— сказал он. Господин Носатый также призвал политиков отказаться от нейтрального статуса Молдавии.

21 января Майя Санду не исключила, что Молдавии придется отказаться от нейтралитета для вступления в военный союз. Госпожа Санду не называла конкретный альянс, в том числе НАТО, куда может вступить страна. Она также поясняла, что вопрос отказа от нейтралитета будет решаться на референдуме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Много НАТО из ничего».

Олеся Павленко