Свистать всех на Днестр

Отношения Кишинева и Тирасполя снова накалились. Непризнанное Приднестровье обвинило Молдавию в милитаризации, «вытеснении российского присутствия», а также в том, что страна уже в системе НАТО. Приднестровские власти считают, что это требует «серьезной реакции России», но в то же время ищут возможности диалога. В Кишиневе отвечают, что Тирасполь намеренно нагнетает обстановку, и говорят об исключительно мирном подходе к урегулированию конфликта на Днестре.

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Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Баннер «Приднестровью жить» на улице Тирасполя

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев призвал вернуть к жизни переговорный формат «5+2». В комментарии телеканалу «Первый Приднестровский» господин Игнатьев заявил, что нет «никаких проблем в том, чтобы как можно раньше организовать работу формата "5+2" в неофициальном режиме».

Участниками формата «5+2», напомним, являются Молдавия и Приднестровье в качестве сторон конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина — посредники, ЕС и США — наблюдатели. Это главная переговорная площадка, внутри которой — это консенсусное мнение ее участников — должна быть найдена устойчивая формула урегулирования конфликта на Днестре.

Участники формата «5+2» не собирались на заседания с 2019 года. А боевые действия, которые год назад начались на территории Украины, сделали реанимацию переговоров практически невыполнимой задачей.

Тем не менее в последние дни с разных сторон прозвучали призывы сохранить жизнеспособность «5+2». Так, в интервью молдавскому телеканалу TV8 27 января посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что «это единственный формат переговоров на сегодняшний день, и США продолжат поддерживать его, а также урегулирование приднестровской проблемы, основываясь на соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и разработке специального статуса для Приднестровья».

Господин Логсдон признал, что в настоящее время трудно сказать, когда представители России и Украины смогут вернуться к обсуждению ситуации на Днестре, но призвал Кишинев и Тирасполь поддерживать диалог.

Российский посол в Молдавии Олег Васнецов также высказался по поводу «5+2». 26 января дипломат встретился с молдавским вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном. После встречи посольство РФ сообщило, что на встрече стороны отметили «важность сохранения формата "5+2" в качестве безальтернативной многосторонней диалоговой площадки».

Миролюбивые заявления перемежаются громкими обвинениями.

Виталий Игнатьев обвинил Молдавию в милитаризации и в том, что страна, по сути, уже стала частью системы НАТО, и призвал Россию энергично на это отреагировать.

Господин Игнатьев, выступая на круглом столе «Развитие культурно-гуманитарного сотрудничества с соотечественниками в современных геополитических реалиях», организованном Общественной палатой РФ 25 января, отметил, что с 2006 года Кишинев постоянно продлевает стратегические планы сотрудничества с НАТО. Молдавия, по его словам, увеличила военный бюджет, получила от Германии бронетранспортеры «Пиранья» (в рамках военной помощи Берлин недавно передал Кишиневу три из обещанных 19 машин).

«В Молдове создан центр ЕС по внутренней безопасности и управлению границами, работает миссия Frontex, которая позволяет европейским полицейским и другим специальным силам находиться на территории РМ»,— цитирует приднестровского чиновника агентство «Новости Приднестровья».

«Зачем страна, находящаяся сегодня в состоянии неурегулированного конфликта, вооружается и милитаризуется»,— отметил господин Игнатьев. Он также обвинил власти Молдавии в «вытеснении всех элементов российского присутствия» и фактически призвал Москву вмешаться: «Все эти процессы требуют серьезной реакции со стороны России. Они касаются и российских граждан в ПМР, и всех приднестровцев-соотечественников».

«Ситуация крайне сложная и нестабильная. В этих условиях требуются сверхусилия для того, чтобы отстаивать абсолютно законные права, свободы и интересы российских граждан и соотечественников в Приднестровье. Эта задача является сегодня важнейшим вызовом и приоритетом для каждого из нас, потому что, повторюсь, на практике молдавская сторона производит те действия, которые в случае их продолжения в таком ключе могут привести к эскалации напряженности и очередному обострению конфликта с негативными последствиями для всех»,— заключил Виталий Игнатьев.

В молдавском бюро по реинтеграции (правительственная структура, занимающаяся вопросами урегулирования конфликта на Днестре) в ответ заявили, что это Тирасполь «преднамеренно накаляет обстановку».

«Очень важно понять цели, которые преследует Тирасполь, делая такого рода очередные провокационные заявления, которые, к сожалению, доказывают ясное намерение отвлечь внимание от очень сложной ситуации с правами человека в приднестровском регионе и от грубого нарушения представителями Тирасполя универсальных норм и стандартов международного права. Тактика постоянного обвинения Кишинева и развития различных сценариев конфронтации не нова»,— отметили в ведомстве.

На встрече с послом России Олегом Васнецовым молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заверил, что молдавская сторона ориентирована на исключительно мирное разрешение конфликта на Днестре на основе соблюдения «суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

Между тем уже на этой неделе может возникнуть новый повод для напряженности в отношениях Кишинева и Тирасполя. В декабре прошлого года молдавский парламент принял в первом чтении поправки к Уголовному кодексу страны, дополнив его понятиями «антиконституционный субъект», «незаконная информационная структура» и «серьезная угроза в адрес безопасности Республики Молдова». Нововведения среди прочего предполагают наказание за призывы к сепаратизму.

В начале февраля поправки должны принять в окончательном чтении. После этого уголовная ответственность нависнет над приднестровскими чиновниками разного уровня: от президента непризнанной республики до депутатов здешнего парламента. Дело в том, что тираспольские политики регулярно и открыто повторяют: Приднестровье — отдельное, независимое государство, не являющееся частью Молдавии.

Владимир Соловьев