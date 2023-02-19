Президент Молдавии признала, что молдаване не поддерживают отказ от нейтралитета

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что статус нейтралитета не защитит республику от возможных угроз. Однако, по ее словам, граждане страны не поддерживают отказ от него.
Майя Санду
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Но, несмотря на невозможность отказаться сейчас от нейтралитета, Молдавии нужна помощь для укрепления оборонного сектора. Молдавия должна быть частью новой европейской архитектуры безопасности»,— сказала Майя Санду в ходе дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по «Интерфакс»).
Госпожа Санду заявила о риске дестабилизации в регионе. В связи с этим она упомянула пропаганду, кибератаки, ложные сообщения о бомбах, влияющие на демократический режим. Она подчеркнула, что приоритет Молдавии в настоящий момент — проекты с немедленным эффектом, которые могут защитить страну.
Согласно конституции, Молдавия должна поддерживать постоянный нейтралитет: это исключает вступление республики в НАТО или ОДКБ. В январе Майя Санду допустила отказ от нейтралитета для вступления в один из военных альянсов. О каком альянсе идет речь, она не уточняла.
В Молдавии действует режим ЧП, в начале февраля его в очередной раз продлили на 60 дней. В республике решение объясняли, в частности, последствиями военных действий на Украине. Оппозиция страны обсуждение этой меры бойкотировала. 13 февраля Майя Санду подтвердила информацию украинской стороны о попытках изменить государственный строй в республике. Сообщалось, что в этом в том числе участвуют российские силы.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Переворотный момент».