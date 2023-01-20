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Коммерсантъ FM
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Парламентарии напустили тумана

Анатолий Костырев о шумихе вокруг запрета устройств для курения

Идея возможного ограничения продаж электронных систем доставки никотина (ЭСДН), поднятая на днях спикером Госдумы Вячеславом Володиным, не покидает заголовки новостных агентств. В среду он поручил думским комитетам подготовить предложения о возможности запрета такой продукции, отметив рост популярности вейпов у школьников. В четверг инициативу концептуально поддержал Роспотребнадзор, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о готовности проведения по теме парламентских слушаний. Все эти сообщения заставляют понервничать курильщиков, но, кажется, беспокоиться не стоит.

Анатолий Костырев

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как напоминают мои источники в отрасли, идеи возможного запрета ЭСДН периодически возникают у некоторых депутатов Госдумы после сообщений о возможном отравлении подростков такой продукцией. Соответствующий законопроект в Госдуму летом 2022 года вносила фракция ЛДПР, но дальнейшего движения инициатива не имела. Кроме того, государство только начинает ужесточать контроль на рынке ЭСДН.

В декабре 2022 года в России началась цифровая маркировка ЭСДН и жидкостей, продажи которых оцениваются в более 200 млн устройств и свыше 60 млн флаконов в год. Как сообщали в Минпромторге, бюджет РФ не получает от оборота нелегальной продукции на этом рынке 65 млрд руб. в год. А с усилением контроля за оборотом на эти средства, видимо, можно рассчитывать. Одновременно в РФ уже планируется индексация акцизов на жидкости для ЭСДН в 2023–2025 годах, что также говорит об интересе государства к этому рынку как источнику пополнения бюджета. В том, что бюджет нуждается в доходах, сомневаться не приходится. Свежий пример из потребительского сектора — введение с июля 2023 года акциза на сладкие безалкогольные напитки.

Сами производители ЭСДН уже предупредили, что запрет вейпов приведет к уходу покупателей на черный рынок, предложив обратить внимание на меры, препятствующие доступу к продукции несовершеннолетних. А мои собеседники в отрасли также отмечают и непоследовательность чиновников и надзорных органов. По их словам, они неоднократно указывали органам власти на наличие одноразовых ЭСДН в свободной продаже на одной крупной онлайн-площадке. Но в ответ те получали лишь «отписки» о невозможности принять меры по тем или иным причинам, например из-за действия моратория на проверки бизнеса.

Как считает один из моих собеседников, заявления руководства Госдумы о запрете вейпов пока выглядят предисловием к рассмотрению законопроекта о едином регуляторе для табачной отрасли, где депутаты снова могут обсудить ужесточение регулирования, напомнив, что уже какое-то время держат тему «на контроле».

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