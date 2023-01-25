Сенаторы вписались в новую парадигму

Большую часть своего первого в этом году заседания Совет федерации в среду посвятил отчетам комитетов. Количество законопроектов, успевших поступить в верхнюю палату после новогодних каникул, оказалось невелико, зато сенаторы смогли подвести итоги прошлого года и признать ключевым направлением свой работы реализацию задач специальной военной операции (СВО) и вопросы интеграции новых регионов. Тем не менее поправки к Налоговому кодексу о введении акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них вызвали оживленную дискуссию и даже заочную полемику спикеров двух палат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Совет федерации (СФ) 25 января одобрил поправки к Налоговому кодексу о введении акциза на одноразовые вейпы и жидкости для них, инициированные главой комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Алексеем Синицыным. В ходе обсуждения законопроекта выяснилось, что сенаторов очень волнует тема борьбы с табакокурением. Не приведет ли повышение акцизов к росту контрафакта, волновался представляющий Удмуртию Юрий Федоров. Риск есть, признал господин Синицын, однако появление в ближайшей перспективе единого органа, отвечающего за лицензирование никотиносодержащей продукции, и ужесточение уголовной ответственности за контрафакт должно их минимизировать. К тому же повышение акцизов не столь значительное, напомнил он,— 2% на сигареты и 10% для вейпов.

Но тут сенатор от Алтая Владимир Полетаев вспомнил, что в Госдуме возник вопрос о полном запрете вейпов (внести соответствующие предложения на прошлой неделе поручил председатель Думы Вячеслав Володин), и поинтересовался, какова же позиция верхней палаты. В отношении несовершеннолетних это была, безусловно, полностью оправданная мера, согласился господин Синицын. Что же касается взрослых, то нужно понимать, что они будут искать другие способы потребления табака и всегда смогут вернуться к тем же традиционным сигаретам, предостерег он коллег. И для начала хорошо бы понять, что вреднее, добавил сенатор: «Анализ вреда для здоровья электронных систем, некий объективный, который сделает, например, Минздрав или Роспотребнадзор, будет основанием для принятия такого решения». Внезапно его горячо поддержала председатель СФ Валентина Матвиенко: «Этот зуд — запретить это, закрыть, наказать… Нужно анализировать последствия, как бы не навредить».

От борьбы за здоровый образ жизни сенаторы перешли к вопросам государственного строительства в новых условиях.

Скоро исполнится год, как началась СВО, а наша страна решительно и бесповоротно встала на путь обретения национального суверенитета, напомнил коллегам сенатор от Белгорода Евгений Савченко. По его мнению, указ президента, утвердившего основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, задает новую парадигму существования страны.

Между тем действующее законодательство не всегда отвечает поставленным задачам, возмущался сенатор: например, выдающие микрокредиты финансовые организации не только не способствуют цели «сбережения народа», но и препятствуют ей, так как закредитованная молодежь не торопится рожать.

Необходима ревизия законодательства, настаивал господин Саченко, а исполнителем, по его словам, могла бы стать комиссия СФ по защите суверенитета. «Наверное, это все-таки ближе (председателю комитета по госстроительству Андрею.— “Ъ”) Клишасу,— оценила идею госпожа Матвиенко.— Давайте поручим изучить вопрос и доложить».

Впрочем, как следует из представленных на заседании отчетов подавляющего большинства комитетов, сенаторы уже оценивают свою работу в рамках новой парадигмы. Как докладывал представитель СФ в Госдуме Андрей Яцкин, более 70 из 650 принятых в прошлом году законов были направлены на устойчивое функционирование экономики в условиях внешнего санкционного давления. Еще около 20 законов регулировали интеграцию новых регионов в правовое, экономическое и финансовое пространство РФ, и примерно столько же направлены на защиту социальных и трудовых прав участников СВО и членов их семей. «Не сомневаюсь, что работа в этом направлении будет продолжена и в текущем году»,— заверил господин Яцкин.

Ключевыми назвал вопросы интеграции новых территорий и Андрей Клишас: с участием членов его комитета были разработаны и внесены более 10 законопроектов, часть из которых уже подписаны президентом. Также комитет по госстроительству активно участвовал в работе по поддержке участников СВО, напомнил господин Клишас.

Председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев доложил, что они с коллегами не только рассмотрели и согласовали 57 законов и законопроектов, большая часть которых направлена на выполнение задач СВО, но и предложили комплекс мер по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере разработки и производства вооружений. Кроме того, совместно с Минобороны сенаторы подготовили методичку по вопросам мобилизации, а в январе 2023 года всем военным комиссариатам был предоставлен доступ в интернет — завершение работы по их цифровизации запланировано на конец года.

Председатель комитета по региональной политике Андрей Шевченко отчитался о том, что усилиями его коллег мобилизованных бойцов освободили от начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Наконец, глава комитета по международным делам Григорий Карасин сообщил, что работа по обеспечению внешнеполитического курса России велась в обстановке международной напряженности, так как «коллективный Запад» сделал выбор в пользу конфронтации. «Вы все задачи понимаете, поэнергичнее надо включаться в повестку в этом году»,— напутствовала коллег Валентина Матвиенко.

Анастасия Корня