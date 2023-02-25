Попавшие под санкции банки сообщили в возможных проблемах с UnionPay за рубежом

Банк «Приморье» сообщил о возможных блокировках операций по своим картам платежной системы UnionPay за границей. В России карты работают корректно. Об этом сообщила пресс-служба банка. О вероятных сложностях с работой UnionPay за границей сообщали банки «Зенит», «Уралсиб», МТС-банк, писал РБК. Банк «Санкт-Петербург» также предлагал клиентам снять деньги за рубежом. Накануне четыре этих банка попали под санкции США и Великобритании, банк «Приморье» — только под санкции США.

«В связи с включением банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время»,— сказано в сообщении банка в Telegram-канале.

Накануне США ввели новый раунд санкций в связи с годовщиной ввода российских войск на Украину. Девяти из 11 попавших под санкции банков был дан срок на сворачивание деятельности до 25 мая. «Зенит», «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Приморье» такую возможность получили, МТС-банк — нет.

Подробнее о новых санкциях — в материале «Ъ» «Российские банки пополнили SDN-лист».

Олеся Павленко