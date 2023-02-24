Великобритания ввела санкции против банков «УралСиб», МТС-банк, «Санкт-Петербург» и «Зенит»

Великобритания внесла в санкционный список четыре российских банка — МТС-банк, «Санкт-Петербург», «УралСиб» и «Зенит». Соответствующий документ (.doc) опубликован на сайте правительства Великобритании.

«Четыре банка, в том числе МТС, также попали под санкции в рамках сегодняшнего пакета мер. Это еще больше изолирует Россию от международной финансовой системы и поможет Великобритании и партнерам предотвратить обход (санкций.— “Ъ”)»,— говорится в пресс-релизе британского правительства.

Великобритания объявила о новых санкциях сегодня, 24 февраля. Помимо указанных банков правительство также ввело ограничения против, в частности, руководителей компании «Росатом», а также руководителей двух крупнейших российских оборонных компаний «Ростеха» и «Алмаз-антей». Всего санкции коснулись 92 физических и юридических лиц.

24 февраля, в годовщину начала военных действий России на Украине, страны Запада планируют объявить о новых санкциях против РФ. По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Вашингтон сегодня представит новые санкции совместно со странами G7. Ожидается, что о десятом пакете ограничений также объявит ЕС. Ранее сегодня санкции против России расширила Австралия.

Что происходит спустя год после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов