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Коммерсантъ FM
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МИД КНР назвал критику плана по урегулированию конфликта на Украине попыткой очернить Китай

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь считает, что критика китайского плана по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной — это попытка «очернить Китай».

«Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай»,— ответил Ван Вэнбинь на просьбу прокомментировать критику в отношении плана Китая по урегулированию российско-украинского конфликта (цитата по «РИА Новости»).

Китай представил свой план по урегулированию военного конфликта сегодня, 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов. Среди прочего в плане указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок.

Госдепартамент США отнесся к документу скептически. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя план, заявил, что альянс не доверяет Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала изучить предложенный план, но с учетом отношений Китая с Россией.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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