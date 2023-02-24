МИД КНР назвал критику плана по урегулированию конфликта на Украине попыткой очернить Китай

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь считает, что критика китайского плана по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной — это попытка «очернить Китай».

«Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай»,— ответил Ван Вэнбинь на просьбу прокомментировать критику в отношении плана Китая по урегулированию российско-украинского конфликта (цитата по «РИА Новости»).

Китай представил свой план по урегулированию военного конфликта сегодня, 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов. Среди прочего в плане указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок.

Госдепартамент США отнесся к документу скептически. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя план, заявил, что альянс не доверяет Китаю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала изучить предложенный план, но с учетом отношений Китая с Россией.

Анастасия Ларина