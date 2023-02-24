Bloomberg: Польша сегодня отправит первые танки Leopard 2 на Украину

Сегодня, 24 февраля, Польша направит первую партию из 14 обещанных танков Leopard 2, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника. По его словам, об этом объявит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе сегодняшнего визита в Киев.

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Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters Leopard 2

Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters

Польша одной из первых объявила о том, что собирается передать немецкие танки Leopard 2 ВСУ. Будущие поставки танков Leopard на Украину анонсировали также Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Португалия. Великобритания и США объявляли о планах направить Challenger и Abrams. Президент США Джо Байден заявил, что союзники планируют поставить ВСУ в общей сложности около 700 танков.

О том, что происходит спустя год после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов