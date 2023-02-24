США анонсировали новые санкции и повышение пошлин на российские металлы и минералы

Белый дом анонсировал новые санкции против России, которые планируется ввести совместно с G7. Они затронут более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, «которые поддерживают военные действия России». Кроме того, США повысят пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции в совокупности на $2,8 млрд, сообщил Белый дом.

Кроме того, страны G7 намерены поддержать создание «координационного механизма по обеспечению соблюдения» санкционного режима под руководством Соединенных Штатов. Также страны G7 договорились о сохранении блокировки российских активов до окончания конфликта на Украине.

США намерены ввести санкции в отношении компаний, связанных с российской оборонной и технологической промышленностью, а также против тех, кто «позволяет РФ уклоняться от санкций». Ограничения введут и против металлургического и горнодобывающего сектора России.

Министерство торговли США запретит покупать товары, в том числе полупроводники, 90 компаниям из России, Китая и других стран, которые по мнению ведомства пытаются обойти санкции. Помимо этого США и G7 введут новые санкции, которые позволят ограничить поставки компонентов, обнаруженные в иранских беспилотниках, говорится в сообщении.

Сегодня, 24 февраля, администрация президента США Джо Байдена также объявила о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд. В него войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники.

О том, что происходит спустя год после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».