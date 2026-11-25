Названия организаций политический орган не раскрывает. Они включены в список поставщиков передовых технологий и товаров «двойного назначения» — в эту категорию попадают товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, например оборудование для дронов и термографические камеры. Их названия совет ЕС не указывает.