ЕС ввел экспортные ограничения для 15 компаний из-за связи с российским ВПК
Совет Евросоюза ввел ограничения в дополнение к 21-му пакету антироссийских санкций. Под них подпали 15 организаций, которые, по мнению ЕС, связаны с военно-промышленным комплексом (ВПК) России. К ним будут применены более жесткие экспортные ограничения.
Названия организаций политический орган не раскрывает. Они включены в список поставщиков передовых технологий и товаров «двойного назначения» — в эту категорию попадают товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, например оборудование для дронов и термографические камеры. Их названия совет ЕС не указывает.
В 21-й пакет санкций Евросоюз включил организации российской нефтяной отрасли, банки, платежные системы, транспортный сектор и металлургическую отрасль. Следующий пакет страны ЕС намерены ввести уже в декабре: обсуждаются ограничения для криптовалютных и платежных платформ, запрет на въезд для бывших российских военнослужащих.