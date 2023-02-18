Посол КНР сообщил о желании Китая увеличить число рейсов в РФ

Китай хочет возобновить больше регулярных и чартерных рейсов в Россию после снятия коронавирусных ограничений, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его мнению, наращивание может происходить за счет китайских авиакомпаний в условиях, когда в России «много самолетов имеют двойную регистрацию».

«Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае»,— сказал Чжан Ханьхуэй «РИА Новости».

Китай в январе возобновил прием заявлений своих граждан на получение паспортов для поездок в другие страны с целью туризма. С февраля возобновились в тестовом режиме организация выездных групповых туров и предоставление туристических услуг.

По данным Ассоциации туроператоров России за 2022 год Россию с туристическим визитом посетили 200,1 тыс. иностранных граждан, что почти в 1,5 раза меньше, чем в 2021 году, когда страну посетили 288,3 тыс. Китай был рекордсменом по количеству туристов, приезжающих в Россию, до пандемии. В 2019 году граждане КНР совершили 1,5 млн туристических визитов в Россию. По результатам 2022 года показатель сократился до 842 поездок.

О том, стоит ли ждать полноценного возвращения китайских туристов,— в колонке Александры Мерцаловой «Турпоток в режиме ожидания».

Леонид Уварчев