Укрепленные сроки
Суд ужесточил наказания за хищения при возведении линий обороны под Курском
Суд в Курске ужесточил наказание фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Бывшему главе корпорации развития региона срок лишения свободы увеличен с 9 до 14 лет, а бывшему руководителю одной из подрядных организаций — с 8 до 12 с половиной лет. Вместе с ними в колонию на 11 лет отправится депутат совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко, которая признана виновной в растрате. Ожидается, что приговор будет обжалован.
Ленинский райсуд Курска завершил рассмотрение второго уголовного дела бывшего главы корпорации развития региона Владимира Лукина и предпринимателя Андрея Воловикова, обвинявшихся в легализации преступных доходов от хищений на строительстве оборонительных сооружений, и депутата совета ДНР Татьяны Бондаренко, которую судили за растрату (ст. 174.1 и 160 УК РФ). В ответе на официальный запрос “Ъ” суд раскрыл только наказание Бондаренко. Она приговорена к 11 годам колонии со штрафом в 3 млн руб. По информации источника «Курских новостей», с учетом ранее вынесенного приговора Лукину назначено 14 лет колонии общего режима, а Воловикову — 12 лет и 6 месяцев.
Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело поступило в суд в июле. Оно касалось денег, которые были похищены при строительстве оборонительных взводных опорных пунктов на границе с Украиной в Глушковском районе Курской области. В начале этого года Ленинский райсуд Курска установил, что руководители участвовавшей в работах компании ООО «КТК Сервис» совместно с должностными лицами областной корпорации развития, через которую шло финансирование, не выполнили свои обязательства и похитили почти 153 млн руб.
За это Лукин был приговорен к девяти годам колонии, а экс-директор компании Андрей Воловиков — к восьми. Вместе с ними к срокам от пяти до семи лет были приговорены еще четыре человека, в том числе бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, чьи фирмы имели несколько подрядов на возведение оборонительных сооружений. Позже ключевым фигурантам добавились обвинения в легализации преступных доходов: по версии следствия, участники строительства вывели 31 млн руб. через подставные юрлица, обналичили и присвоили себе.
Незадолго до вынесения приговора предпринимателям и экс-сотрудникам корпорации МВД РФ задержало Татьяну Бондаренко. До переезда в ДНР она вела активную политическую деятельность в Курске и была близка Максиму Васильеву. Ей инкриминировали участие в растрате денег при строительстве фортификационных сооружений. Вину Бондаренко не признала, заявив, что попала под уголовное преследование из-за врагов России, которым не нравилась ее помощь военнослужащим. Собеседник “Ъ” в юридических кругах считает, что она будет обжаловать приговор.
По всей видимости, с наказанием не согласятся Владимир Лукин и Андрей Воловиков. Сейчас они обжалуют первый приговор и настаивают на своей невиновности. Во время рассмотрения уголовного дела Лукин утверждал, что основным организатором хищений был Максим Васильев. Тот, в свою очередь, пошел на сделку со следствием и признался в похищении почти 153 млн руб. Месяц назад семилетний приговор Васильева вступил в законную силу.