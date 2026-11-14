Укрепленные сроки

Суд в Курске ужесточил наказание фигурантам дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Бывшему главе корпорации развития региона срок лишения свободы увеличен с 9 до 14 лет, а бывшему руководителю одной из подрядных организаций — с 8 до 12 с половиной лет. Вместе с ними в колонию на 11 лет отправится депутат совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяна Бондаренко, которая признана виновной в растрате. Ожидается, что приговор будет обжалован.